Advertising
Economie· 1 min citire
Prețurile la pompă au crescut din nou. Cât dăm pe carburant
3 mai 2026, 11:35
Actualizat: 3 mai 2026, 11:35
Scumpiri carburanti
Articol scris de Scris de Realitatea de Valcea
Sursă: realitatea.net
Veștile nu sunt bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au crescut din nou, iar nivelurile se mențin ridicate, cu impact direct asupra bugetelor zilnice, conform Realitatea PLUS.
În prezent, un litru de motorină standard se vinde, în medie, cu aproximativ 9,8 lei, iar benzina standard a trecut de pragul de 9 lei pe litru.
Pentru carburanții premium, prețurile sunt și mai mari. Motorina premium a ajuns la aproximativ 10,50 lei pe litru, în timp ce benzina premium se apropie de 9,70 lei pe litru. Deși majorările sunt descrise ca fiind moderate, ele se adaugă unui nivel deja ridicat al prețurilor.
Diferențele se resimt nu doar la pompă, ci și în costurile de transport și, implicit, în prețurile produselor și serviciilor.
Citește și:
- 10:56 - Antifrauda ar putea verifica direct veniturile persoanelor fizice
- 09:26 - Rusia nu profită de scumpirea petrolului: un institut apropiat Kremlinului reduce prognoza de creștere economică
- 22:05 - Pîslaru anunță că România primește integral cererea de plată 4 din PNRR: 2,62 miliarde de euro, fără penalizări
- 19:06 - Începe instalarea conductei Neptun Deep. Mobilizare uriașă în Marea Neagră cu 50 de nave
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News