România amână rectificarea bugetară. Kelemen Hunor explică de ce Fondul de rezervă nu poate rezolva problema

România nu va avea o rectificare bugetară până la instalarea unui nou Guvern, iar soluția temporară a alocării unor bani din Fondul de rezervă este limitată, susține Kelemen Hunor.
Liderul UDMR consideră că, deși unele cheltuieli pot fi acoperite teoretic prin acest mecanism, în practică Fondul de rezervă nu poate înlocui o rectificare bugetară. Situația este legată de blocajul politic privind formarea noului Executiv.
Rectificarea, după formarea Guvernului
Kelemen Hunor susține că o rectificare bugetară poate fi făcută abia după instalarea unui nou Guvern cu puteri depline.
Până atunci, autoritățile trebuie să gestioneze cheltuielile prin mecanismele bugetare disponibile, însă acestea nu oferă aceeași flexibilitate ca o rectificare propriu-zisă.
Problema este cu atât mai importantă cu cât administrațiile centrale și locale au nevoie de alocări suplimentare pentru anumite cheltuieli până la finalul anului.
Fondul de rezervă, soluție limitată
Liderul UDMR a explicat că, din punct de vedere teoretic, unele necesități pot fi finanțate prin Fondul de rezervă al Guvernului.
În practică, însă, resursele disponibile și destinația legală a acestui fond limitează posibilitatea de a acoperi toate necesitățile apărute în lipsa unei rectificări.
Fondul de rezervă este destinat, în principal, situațiilor urgente sau neprevăzute. Utilizarea sa pentru cheltuieli care necesită ajustări bugetare mai ample poate ridica probleme de oportunitate și de disciplină financiară.
Blocajul politic complică situația
Discuția despre rectificarea bugetară are loc în paralel cu negocierile pentru formarea unui nou Guvern. Președintele Nicușor Dan încearcă să obțină o soluție pentru desemnarea premierului, însă partidele nu au ajuns încă la un acord privind majoritatea parlamentară.
Premierul interimar Ilie Bolojan a susținut inclusiv varianta unui Guvern de tranziție, format în principal din specialiști, care să gestioneze problemele urgente, printre acestea aflându-se și rectificarea bugetară.
Presiune pe administrațiile locale
Lipsa unei rectificări pune presiune în special pe instituțiile și administrațiile care au nevoie de fonduri suplimentare pentru plata unor cheltuieli curente.
În acest context, Fondul de rezervă poate funcționa doar ca instrument punctual, nu ca soluție pentru toate dezechilibrele apărute în execuția bugetară.
Kelemen Hunor susține astfel că problema poate fi rezolvată complet doar după formarea unui Guvern care să poată opera o rectificare și să stabilească prioritățile financiare pentru perioada următoare.
Noua majoritate trebuie să rezolve problema
Negocierile politice pentru instalarea Executivului au, astfel, și o miză financiară importantă. Noul Guvern va trebui să decidă rapid cum sunt redistribuite fondurile și ce cheltuieli pot fi susținute până la sfârșitul anului.
Până atunci, actualul mecanism bugetar rămâne unul restrictiv, iar utilizarea Fondului de rezervă nu poate substitui, în opinia lui Kelemen Hunor, o rectificare bugetară propriu-zisă.