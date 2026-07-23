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Economie· 1 min citire
UE a ajuns la un acord pentru al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Grecia și-a retras opoziția
Uniunea Europeană
Publicat23 iul. 2026, 11:41
SursăRealitatea.net
Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic pentru al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Înțelegerea a fost obținută după ce Grecia a renunțat la opoziția sa, în urma unor negocieri privind protejarea sectorului maritim elen.
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