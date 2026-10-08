Călin și Cristela Georgescu, din nou la DIICOT. Vila din Mogoșoaia și conturile bancare rămân sub sechestru
Cristela și Călin Georgescu
Călin și Cristela Georgescu au revenit la DIICOT. Perchezițiile informatice continuă, iar vila din Mogoșoaia și conturile lui Călin Georgescu rămân sub sechestru.
Călin și Cristela Georgescu au revenit la sediul DIICOT, unde anchetatorii continuă perchezițiile informatice în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Călin Georgescu a fost adus din Arestul Central al Capitalei, în timp ce soția sa, Cristela Georgescu, a fost prezentă în calitate de martor.
Dosarul a intrat într-o nouă etapă după ce procurorii au instituit sechestru și asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Măsura se adaugă sechestrului pus anterior pe vila din Mogoșoaia.
În aceeași zi, Tribunalul București a respins contestația formulată de Călin Georgescu împotriva sechestrului asupra imobilului. Decizia instanței este definitivă.
Soții Georgescu, din nou la sediul DIICOT
Călin și Cristela Georgescu s-au prezentat din nou la DIICOT pentru continuarea procedurilor de percheziție informatică.
Călin Georgescu a fost adus de la Arestul Central al Capitalei, unde se află în arest preventiv. Fostul candidat la alegerile prezidențiale participă la procedurile desfășurate de anchetatori asupra dispozitivelor electronice ridicate în urma perchezițiilor.
Cristela Georgescu a ajuns, la rândul său, la sediul DIICOT. Ea are calitatea de martor în dosar, potrivit informațiilor publicate de autorități și relatate de presa română.
Perchezițiile informatice urmăresc analizarea datelor stocate pe dispozitivele ridicate de anchetatori, operațiune care poate necesita mai multe zile.
DIICOT a pus sechestru și pe conturile bancare
Una dintre cele mai importante evoluții din dosar este instituirea unei noi măsuri asigurătorii.
La 7 octombrie 2026, procurorii DIICOT au anunțat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu.
Potrivit comunicatului DIICOT, măsura a fost dispusă în cadrul anchetei în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Procurorii nu au comunicat oficial suma aflată în conturile asupra cărora a fost instituit sechestrul.
Unele surse judiciare citate de presa centrală au indicat o sumă de aproximativ 100.000 de euro, însă această valoare nu a fost confirmată oficial de DIICOT.
Vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia rămâne sub sechestru
Sechestrul asupra conturilor bancare vine după o măsură similară dispusă asupra unui imobil din Mogoșoaia.
La 24 septembrie, DIICOT a anunțat instituirea sechestrului asigurător asupra vilei aparținând lui Călin Georgescu. Imobilul se află în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.
Măsura a fost luată în dosarul penal în care fostul candidat este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Ulterior, avocații lui Călin Georgescu au contestat sechestrul în instanță.
Tribunalul București a respins contestația
Tribunalul București a analizat contestația formulată împotriva sechestrului asupra vilei din Mogoșoaia.
Instanța a respins contestația ca nefondată, iar hotărârea este definitivă. Călin Georgescu a fost obligat și la plata sumei de 400 de lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.
Prin urmare, în acest moment, sechestrul asupra imobilului rămâne în vigoare.
Măsura asigurătorie are rolul de a garanta eventualele obligații care ar putea rezulta în urma soluționării dosarului și nu reprezintă, prin ea însăși, o condamnare.
Care este prejudiciul investigat de procurori
Ancheta DIICOT vizează un presupus prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.
Potrivit informațiilor prezentate de procurori și de presa centrală, dosarul a pornit de la o plângere formulată de un om de afaceri din Buzău.
Anchetatorii cercetează modul în care ar fi fost obținută o sumă importantă de bani în cadrul unei presupuse operațiuni de finanțare.
În cauză sunt investigate infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Este important de precizat că acuzațiile reprezintă obiectul unei anchete penale, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
De ce este Călin Georgescu în arest preventiv
Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie.
Anterior, Tribunalul București decisese ca acesta să fie cercetat sub control judiciar. Procurorii DIICOT au contestat soluția, iar Curtea de Apel București a admis contestația și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Hotărârea a fost definitivă.
Potrivit informațiilor publicate despre dosar, instanța a avut în vedere inclusiv riscuri legate de desfășurarea urmăririi penale.
În perioada arestului preventiv, Călin Georgescu poate fi transportat la sediul DIICOT atunci când prezența sa este necesară pentru efectuarea unor acte procedurale.
Ce verifică procurorii în cadrul perchezițiilor informatice
Perchezițiile informatice reprezintă o etapă importantă a anchetei.
Anchetatorii analizează datele existente pe telefoane, calculatoare și alte dispozitive electronice ridicate în timpul perchezițiilor efectuate la locuința din Mogoșoaia.
În funcție de volumul informațiilor, analiza poate dura mai multe zile.
Procurorii urmăresc identificarea unor date care ar putea avea legătură cu faptele cercetate, inclusiv comunicări, documente, tranzacții sau alte informații relevante pentru anchetă.
Prezența lui Călin Georgescu la DIICOT este necesară în cadrul procedurilor dispuse de anchetatori.
Cristela Georgescu are calitatea de martor
Un element important în această etapă a dosarului este situația Cristela Georgescu.
Soția lui Călin Georgescu s-a prezentat la DIICOT pentru procedurile desfășurate în dosar, însă calitatea sa procesuală este cea de martor, potrivit informațiilor publicate de Realitatea.NET și de alte surse de presă.
Acest aspect trebuie diferențiat de situația juridică a lui Călin Georgescu, care este cercetat în dosarul penal și se află în arest preventiv.
Sechestrul pe conturi vine după cel asupra imobilului
Prin instituirea sechestrului bancar, anchetatorii au extins măsurile asigurătorii dispuse în dosar.
Până la această decizie, măsura cunoscută public viza vila din Mogoșoaia.
Acum, mai multe conturi bancare deținute de Călin Georgescu sunt, de asemenea, supuse sechestrului.
DIICOT nu a oferit informații oficiale despre valoarea sumelor disponibile în aceste conturi.
Scopul unei asemenea măsuri este de a împiedica înstrăinarea sau folosirea liberă a bunurilor asupra cărora există măsuri asigurătorii, în condițiile prevăzute de lege.
Ce înseamnă sechestrul pentru Călin Georgescu
Sechestrul este o măsură asigurătorie și nu trebuie confundat cu o confiscare definitivă.
În cazul imobilului din Mogoșoaia, instanța a menținut măsura după ce a respins contestația formulată de Călin Georgescu.
În cazul conturilor bancare, DIICOT a anunțat instituirea sechestrului în cadrul anchetei.
Soarta definitivă a bunurilor și a eventualelor prejudicii va depinde de evoluția dosarului și de soluțiile care vor fi pronunțate de autoritățile judiciare.
Călin Georgescu rămâne în centrul anchetei DIICOT
Dosarul în care este cercetat fostul candidat la alegerile prezidențiale continuă să producă noi evoluții.
În ultimele săptămâni au fost dispuse percheziții, măsuri asigurătorii asupra imobilului și, ulterior, asupra conturilor bancare. În paralel, Călin Georgescu a ajuns în arest preventiv.
La DIICOT continuă analiza dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori, iar rezultatele acestor verificări pot contribui la stabilirea situației de fapt din dosar.
Ce urmează în dosar
În perioada următoare, anchetatorii urmează să continue administrarea probelor.
Perchezițiile informatice pot furniza informații relevante pentru stabilirea modului în care s-ar fi desfășurat faptele cercetate.
În același timp, procurorii pot dispune și alte acte de urmărire penală, în funcție de rezultatele obținute.
În ceea ce privește bunurile lui Călin Georgescu, vila din Mogoșoaia rămâne sub sechestru în urma deciziei definitive a Tribunalului București, iar mai multe conturi bancare sunt supuse, de asemenea, măsurii asigurătorii.
SURSA: Realitatea.NET
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News