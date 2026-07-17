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Donald Trump acuză China de ”cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale din istorie”

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat17 iul. 2026, 07:09
SursăRealitatea.Net

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat China că s-ar afla în spatele „celui mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale din istorie”. Într-un discurs susținut joi la Casa Albă, liderul american a anunțat că va declasifica documente care, potrivit afirmațiilor sale, dezvăluie „vulnerabilități șocante” ale sistemului electoral din SUA, relatează Reuters și AFP.

”China a desfășurat cea mai mare operațiune de piratare a datelor electorale din istorie”

Liderul de la Casa Albă susține că documentele în cauză ”arată că, pe parcursul mai multor ani, începând cu alegerile (prezidențiale) din 2020, China a desfășurat ceea ce pare a fi cea mai mare operațiune de piratare a datelor electorale din istorie, care a dus la achiziționarea ilegală de către China a 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani”.

În ultimii ani, Donald Trump a menționat în mod constant că alegerile prezidențiale din 2020 i-au fost furate în favoarea lui Joe Biden.

Cu toate acestea, republicanul nu a adus niciodată dovezi privind existența unor nereguli masive, iar nenumărați experți, institute independente și decizii judecătorești au concluzionat că nu au existat fraude care ar fi putut influența rezultatele.

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