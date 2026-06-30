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George Simion anunță demararea procedurilor de suspendare a președintelui: „Venim cu multe vești bune!”

George Simion

George Simion

Scris de Daniel Onescu Publicat: 30 iun. 2026, 16:20

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va începe procedurile pentru suspendarea președintelui României, Nicușor Dan. Declarația a fost făcută în mediul online, iar conducerea AUR urmează să stabilească pașii politici pentru perioada următoare.

George Simion: „Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan”

Printr-un mesaj public, George Simion a transmis că AUR va iniția procedurile parlamentare pentru suspendarea șefului statului, susținând că în următoarele zile partidul va prezenta mai multe decizii importante.

„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan! Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere AUR.”, a declarat George Simion.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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