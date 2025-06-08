GEORGE SIMION: ”ÎN EUROPA EXISTĂ O NOUĂ FORMĂ DE COMUNISM!”

Avertisment de proporții din partea lui George Simion! Liderul suveraniștilor din România susține că o nouă formă de comunism pune stăpânire pe țările din Europa și nu numai.

În spatele acestei încrengături s-ar afla nimeni miliardarul George Soroș, care ar fi intervenit inclusiv în mediul politic din Republica Moldova. Simion mai spune că moldovenii nu au pe ce să pună ștampila la parlamentare, fiindcă trebuie să facă o alegere între comuniști și neomarxiști.

George Simion: „Am luptat singuri împotriva răului din Bruxelles!”

„În Europa și chiar aici, în Statele Unite, există o nouă formă de comunism, de marxism care preia controlul asupra guvernelor noastre. Și noi luptăm singuri împotriva tuturor, a Ursulei von der Leyen, a Comisiei Europene, a lui Emmanuel Macron și împotriva a tot răul din Bruxelles.

Dumnezeu ne-a făcut liberi, cu opțiunea de a alege. Dar toată rețeaua Soros, toate așa-numitele ONG-uri ale societății deschise, majoritatea mass-mediei mainstream domină Europa.

Sunt aici cu liderul opoziției din Moldova, Vasile Costiuc.

Cetățenii Moldovei nu au capacitatea, posibilitatea de a alege. Au alegeri în patru luni, trebuie să aleagă între două rele: partidele pro-ruse comuniste de stânga și pe aripa dreaptă, unele partide care spun că sunt de dreapta. Dar în realitate sunt susținute de George Soros și de neomarxiști și spun că sunt liberale.”, a transmis George Simion.

Sursa: Realitatea din AUR