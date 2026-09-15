Grindeanu îl acuză pe Bolojan pentru prăbușirea competitivității României. Țara noastră a pierdut 12 locuri în clasamentul mondial

Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că politicile economice ale guvernului au contribuit la prăbușirea competitivității României.
Declarația vine după publicarea clasamentului mondial al competitivității pentru 2026, în care țara noastră a coborât 12 poziții, până pe locul 61 din 70 de economii analizate. Datele raportului arată însă că o parte importantă a evaluării a fost realizată într-o perioadă în care PSD se afla încă la guvernare.
România a pierdut 12 poziții
România ocupă locul 61 în clasamentul World Competitiveness Ranking 2026, realizat de Institutul pentru Management și Dezvoltare (IMD). Față de ediția precedentă, țara noastră a coborât 12 poziții.
Sorin Grindeanu a folosit rezultatul pentru a critica actuala politică economică și l-a indicat pe premierul Ilie Bolojan drept principal responsabil pentru deteriorarea competitivității.
Liderul PSD susține că firmele românești sunt afectate de creșterea taxelor, de prețurile ridicate la energie și carburanți și de lipsa unor măsuri suficiente pentru susținerea investițiilor.
„Ne batem cu Kenya”
Grindeanu a remarcat că România a ajuns în clasament în urma unor state precum Kenya și Bulgaria.
Fostul vicepremier susține că scăderea competitivității reflectă efectele deciziilor economice luate în ultima perioadă și acuză guvernul că pune presiune suplimentară asupra mediului privat.
Social-democratul afirmă că România ar fi trebuit să urmărească măsuri care să stimuleze investițiile și producția, în locul unor politici care cresc povara fiscală asupra companiilor.
Când au fost strânse datele
Clasamentul IMD trebuie însă privit și prin prisma perioadei analizate.
Sondajul destinat mediului de afaceri, ale cărui rezultate intră în calculul clasamentului, a fost realizat între februarie și aprilie 2026. În acea perioadă, PSD se afla încă în coaliția de guvernare.
Prin urmare, rezultatul nu poate fi pus exclusiv pe seama perioadei în care Bolojan a condus guvernul în formula actuală. Evaluarea reflectă și condițiile economice și politice din perioada în care PSD participa la guvernare.
Mediul de afaceri, una dintre marile probleme
Datele IMD indică scăderi la toate cele patru categorii principale analizate: performanța economică, eficiența guvernului, eficiența mediului de afaceri și infrastructura.
Cea mai severă deteriorare a fost înregistrată la eficiența mediului de afaceri. România a pierdut 19 poziții la acest capitol și a ajuns pe locul 69 din 70 de economii.
Și eficiența guvernamentală a înregistrat o scădere importantă, România coborând 17 poziții, până pe locul 61.
Inflația și deficitul apasă economia
Raportul ia în calcul mai mulți indicatori economici, printre care ritmul de creștere a PIB-ului, inflația, deficitul de cont curent și situația de pe piața muncii.
Performanța României a fost afectată și de probleme precum inflația ridicată și nivelul șomajului în rândul tinerilor.
Clasamentul nu măsoară, așadar, un singur indicator și nici nu poate fi interpretat exclusiv prin prisma deciziilor unui singur guvern. Evaluarea combină date statistice cu opiniile reprezentanților mediului de afaceri.
Disputa politică se mută pe economie
Rezultatul IMD a devenit rapid subiect de dispută între partidele politice. Grindeanu folosește scăderea României în clasament pentru a ataca actuala guvernare și susține că este nevoie de măsuri pentru relansarea investițiilor și creșterea competitivității companiilor.
Datele confirmă deteriorarea poziției României, însă perioada de colectare a informațiilor arată că responsabilitatea pentru rezultat se întinde pe o perioadă mai largă decât actuala formulă de guvernare.