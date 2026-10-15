Luca Niculescu depune joi lista miniștrilor și programul de guvernare
Guvernul Luca Niculescu
Luca Niculescu depune joi lista miniștrilor și programul de guvernare. Ce variante sunt analizate pentru formarea noului Guvern al României.
Premierul desemnat Luca Niculescu va depune joi, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Cabinet. Anunțul vine după două zile de consultări cu partidele și grupurile parlamentare, în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități care să susțină noul Guvern.
Luca Niculescu merge joi la Parlament cu lista miniștrilor
Luca Niculescu a anunțat că va prezenta joi programul de guvernare și componența viitorului Executiv. Decizia vine după o serie de discuții cu reprezentanții formațiunilor politice parlamentare, menite să identifice o formulă de guvernare capabilă să obțină sprijinul necesar pentru învestire.
Premierul desemnat a transmis că negocierile continuă și că toate variantele sunt analizate, obiectivul principal fiind formarea unui Guvern stabil, care să poată răspunde nevoilor României.
„Cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români”, a transmis Niculescu, într-un mesaj publicat pe Facebook.
Acesta le-a mulțumit partidelor și grupurilor parlamentare pentru disponibilitatea de a participa la consultări și pentru propunerile prezentate în cadrul discuțiilor.
Guvern politic, tehnocrat sau formulă mixtă
Una dintre principalele teme ale negocierilor este structura viitorului Cabinet. Luca Niculescu a precizat că nu a exclus niciuna dintre variantele aflate în discuție: un Guvern politic, unul tehnocrat sau o formulă mixtă, care să includă atât miniștri susținuți politic, cât și specialiști fără afiliere politică.
Alegerea formulei finale depinde de rezultatul negocierilor și de posibilitatea obținerii unei majorități parlamentare.
Premierul desemnat s-a declarat optimist în privința șanselor de a ajunge la un acord și a subliniat că prioritatea sa este îndeplinirea mandatului de formare a Guvernului.
Negocierile politice, decisive pentru formarea noului Guvern
Consultările cu partidele parlamentare au loc într-un context politic dificil, după ce mai multe tentative de instalare a unui nou Executiv nu au reușit să rezolve criza guvernamentală.
Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul, având misiunea de a identifica o formulă care să obțină votul de încredere al Parlamentului.
Printre prioritățile invocate în dezbaterea privind viitorul Executiv se numără asigurarea stabilității administrative și economice, precum și adoptarea măsurilor bugetare necesare funcționării instituțiilor publice.
Depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor reprezintă un pas important în procedura de învestire. Pentru ca noul Cabinet să își poată începe activitatea, acesta trebuie să obțină votul de încredere al majorității deputaților și senatorilor, potrivit procedurii constituționale.
În perioada următoare, rezultatul negocierilor va fi esențial pentru stabilirea componenței Guvernului și pentru încheierea crizei politice.
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