Marian Alecu critică dur clasa politică: „Ne-am săturat de incompetență și infatuare. Nu faceţi decât să vă feriţi de leadership şi implicare”

Marian Alecu lansează un atac dur la adresa clasei politice, pe care o consideră responsabilă pentru „haosul generalizat” din România. Omul de afaceri susține că actuala perioadă este una dintre cele mai confuze și deprimante din istoria postdecembristă, cu efecte directe asupra economiei și vieții de zi cu zi.
„Nu cred că a fost o altă perioadă în istoria postdecembristă în care clasa politică să fi fost mai confuză, haotică sau slab pregătită ca acum.”, a transmis Marian Alecu.
Acesta afirmă că deciziile importante sunt luate în ultimul moment, sub presiunea unor urgențe cunoscute din timp, precum atragerea banilor din PNRR sau adoptarea Legii salarizării. În opinia sa, pentru politicieni contează mai degrabă bifarea unor obiective, chiar dacă măsurile adoptate se vor dovedi ulterior incomplete sau nocive pentru diverse categorii sociale.
Marian Alecu: „Perioadă mai confuză şi mai deprimantă ca aceasta nu am întâlnit”
Alecu critică și consultările politice de la Palatul Cotroceni, pe care le descrie drept „șuete colocviale”, urmate de explicații, dar fără soluții concrete, programe de guvernare sau asumarea responsabilității, conform zf.ro.
Omul de afaceri atrage atenția asupra mai multor riscuri și probleme cu care se confruntă România: situația de securitate de la graniță, efectele economice ale crizei carburanților, inflația, starea turismului și a sistemului public de sănătate, precum și riscul retrogradării ratingului de țară în categoria „junk”.
„Nu contează pentru nimeni ca suntem la granita unui conflict armat cu drone care au început să cadă zilnic, ca ne va lovi criza carburanţilor, ca inflaţia galopează, ca turismul sau sănătatea în sistemul de stat este la pământ, ca suntem în pragul calificativului junk. Contează ca cele doua partide mari au luptele lor interne şi finisează arta fugii de responsabilitate.”, a mai spus Alecu.
El susține că, deși corupția rămâne o problemă importantă în sectorul public, aceasta a fost depășită în ultima perioadă de incompetență și lipsa de profesionalism. Potrivit lui Marian Alecu, politicienii iau decizii cu „un aer de superioritate și suficiență”, fără să aibă, însă, pregătirea necesară pentru domeniile asupra cărora se pronunță.
În mesajul său, Alecu spune că aștepta de la președinte „un spirit nou”, idei de reformare a clasei politice și conturarea unei strategii naționale bazate pe resursele și capacitățile României, pe taxarea corectă a mediului economic și a muncii, dar și pe adaptarea la contextul extern.
„Mai puțin televizor, mai multă muncă efectivă, domnilor politicieni”, este apelul transmis de omul de afaceri, care le cere liderilor politici să lase deoparte interesele de partid și să își asume rolul de leadership.