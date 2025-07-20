MESAJUL LUI GEORGE SIMION DUPĂ CE FERMIERII DIN LUNGULEȚU AU FOST UMILIȚI DE AUTORITĂȚI: ”LA MULȚI ANI, ILIE! SĂ AI DREPTUL LA APA ȘI CARTOFII TĂI”
George Simion vorbește despre scandalul din comuna Lungulețu, acolo unde oamenii au protestat pentru că nu-și pot iriga câmpurile.
Liderul suveraniștilor români a postat un mesaj de forță pentru agricultorii români din Lungulețu, persecutați de autorități pentru că și-au permis să își ude cu apă din Dâmbovița, câmpurile cultivate cu cartofi și varză.
„Nea Ilie de la Lungulețu a adus o dubă plină de cartofi.L-a oprit nea Ilie de la Guvern: nu erau de la Mega…La mulți ani, Ilie! Să ai dreptul la apa și cartofii tăi”, a scris George Simion pe Facebook.
Sursa: Realitatea din AUR
