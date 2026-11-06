Mihail Neamțu și Petrișor Peiu și-au lansat la Râmnicu Vâlcea cartea „România noastră cea de toate zilele”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 nov. 2026, 07:33

Deputatul Mihail Neamțu și senatorul Petrișor Peiu și-au lansat joi seară, la Râmnicu Vâlcea, volumul „România noastră cea de toate zilele”. La eveniment au venit zeci de membri și simpatizanți AUR, dar și oameni de cultură din județ.

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