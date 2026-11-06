Mihail Neamțu și Petrișor Peiu și-au lansat la Râmnicu Vâlcea cartea „România noastră cea de toate zilele”

Deputatul Mihail Neamțu și senatorul Petrișor Peiu și-au lansat joi seară, la Râmnicu Vâlcea, volumul „România noastră cea de toate zilele”. La eveniment au venit zeci de membri și simpatizanți AUR, dar și oameni de cultură din județ.
La eveniment au fost prezenți cei doi autori alături de scriitorul moldovean Valeriu Matei, membru al Academiei Române, care au invitat publicul prezent la un dialog despre latinitate, creștinism și naționalism, temele principale abordate în cele aproximativ 500 de pagini ale volumului, structurat, de altfel, tot ca un dialog, dar cu date, surse și citatele care pot fi verificate.
'Cine suntem noi? La această întrebare am fost obligat să răspund când am luat avionul de la Londra la New York și când lângă mine a stat un savant, un foarte erudit istoric, care m-a întrebat de ce voi, românii, sunteți înconjurați de o mare de slavi, de ce la sudul Dunării se vorbește bulgara și sârba, de ce la nordul, să spunem, Carpaților Orientali se vorbește ucraineana sau chiar polona, de ce în pusta Ungariei se vorbește o limbă care nu este nici măcar indo-europeană, ci fino-ugrică și de ce voi vorbiți o limbă care pare să fie o limbă derivată imediat din latina vulgară? Am început, drumul fiind destul de lung, să-i spun cu Traian, cu Decebal, că noi respectăm foarte mult această memorie a dacilor, care erau cei mai viteji dintre traci, că noi ne amintim de Traian care a venit din Spania de două ori, în 101-102 și 105-106, că noi nu am uitat această columnă a lui Traian din forum roman și la un moment dat i-am spus și de retragerea lui Aurelian. Și el m-a întrebat ce s-a întâmplat după 271 de vreme ce această retragere s-a produs. Și mi-am dat seama că manualul de istorie pe care eu l-am învățăt nu ne explică chiar toate lucrurile pe care un străin vrea să le afle de la noi', a spus scriitorul Mihail Neamțu.
La rândul său, Petrișor Peiu a precizat că volumul vorbește despre identitatea românească, pornind de la geneza poporului nostru și lupta voievozilor pentru autonomia țării, tipărirea Bibliei de la București în 1688 și înflorirea culturală din vremea lui Constantin Brâncoveanu și până la Unirea Principatelor și construirea statului modern.
Volumul este primul dintr-un proiect editorial mai amplu al celor doi, iar prefața acestuia este semnată de acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.