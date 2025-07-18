MINISTRUL MUNCII VREA CREȘTERI DE SALARII ÎN MINISTER: „NU SUNT ADVERSARUL ANGAJAȚILOR MEI”

Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, a declarat vineri că este „foarte mulțumit” de angajații din instituția pe care o conduce și că ar fi dispus să le acorde o mică majorare salarială

Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, a declarat vineri că este „foarte mulțumit” de angajații din instituția pe care o conduce și că ar fi dispus să le acorde o mică majorare salarială. Acesta a subliniat că nu are în plan nicio tăiere de venituri pentru personalul din minister.

„Lucrez acum în ministerul care are 94% din media de salarizare din administraţia centrală. Aşadar, le-aş mai creşte puţin salariile. Nu sunt deloc decis să fac vreo tăiere salarială (…) Sunt foarte mulţumit de angajaţii din Ministerul Muncii şi nu sunt adversarul lor”, a spus Manole în cadrul lansării Cartei Albe a IMM-urilor, ediția a 23-a.

Ministrul a recunoscut că, în sistemul bugetar, există și cazuri în care anumite persoane câștigă foarte mult, în special în companiile de stat, unde grilele de salarizare nu sunt reglementate prin legea unică. A menționat că aceste structuri trebuie reorganizate și că discrepanțele nu mai pot fi ignorate.

„Nu poţi să fii, ca ministru cu responsabilităţi destul de mari, un amărât comparat cu salariul unui şef de companie de stat, uneori chiar în subordinea ta”, a explicat Florin Manole, atrăgând atenția asupra dezechilibrelor evidente între funcții publice de conducere și poziții bine plătite din sectorul de stat.

El a făcut o comparație între veniturile din sistemul public, companiile de stat și cele din mediul privat, evidențiind că un manager mediu dintr-o firmă privată poate câștiga mai bine decât un ministru, dar totodată mai puțin decât un director dintr-o companie de stat cu puțini angajați sau responsabilități.

„Un 'middle-management' într-o mare companie privată ia sensibil peste un ministru, dar mai puţin decât cineva dintr-o companie de stat care poate are foarte puţini angajaţi şi foarte puţine responsabilităţi… unde şi eu, ca absolvent de istorie, cred că m-aş descurca”, a spus, cu ironie, ministrul.

Sursa: Newsinn