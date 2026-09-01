Politica· 1 min citire

Nicușor Dan reia negocierile informale cu partidele, pentru formarea unui nou guvern

Președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat1 sept. 2026, 07:12
Actualizat1 sept. 2026, 07:27
SursăRealitatea.net

Nicușor Dan se întâlnește în aceste zile cu liderii politici la Palatul Cotroceni într-o serie de consultări informale înainte de o nouă nominalizare de prim ministru. Surse apropiate administrației prezidențiale, citate de Realitatea Plus, susțin că la finalul acestei săptămâni se va face o noua propunere de premier.

În cărți pentru această funcție ar fi Eugen Tomac, care a mai fost nominalizat pentru formarea unui cabinet, iar noul guvern ar urma să fie compus din miniștri PSD și UDMR. Pe lângă voturile celor două formațiuni, noua formulă s-ar baza și pe voturi din opoziție și ale deputaților neafiliați.

După nominalizare, trebuie formată echipa de miniștri și programul de guvernare cu care noul premier va ajunge în Parlament, iar mai apoi să aibă loc audierile în comisiile parlamentare și votul final.

Noul guvern trebuie să strângă peste 233 de voturi pentru a fi investit în funcție. Între timp, partidele creionează noua strategie înainte de acest eveniment și se reunesc în ședințe interne.

România nu are de aproape patru luni un guvern cu puteri depline, după ce Cabinetul Bolojan a fost demis prin vot. De atunci, țara funcționează cu un executiv interimar, limitat în decizii majore, ceea ce prelungește incertitudinea administrativă și tensionează calendarul politic.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nicusor dannegocieri guvernguvern psd udmr

Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe