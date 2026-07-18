Politica· 2 min citire

Nu se mai vând case din cauza hackerilor. Gheorghe Piperea: „Pur și simplu circuitul juridic civil este blocat”

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat18 iul. 2026, 20:32
Actualizat18 iul. 2026, 20:33
SursăRealitatea PLUS

Tranzacțiile imobiliare din România sunt suspendate de mai multe zile. Platforma este în continuare blocată și nu se pot face tranzacții după atacul hackerilor. În acest context, europarlamentarul Gheorghe Piperea a scos în evidență faptul că România este țara cu cele mai simple de spart site-uri guvernamentale. Totul din cauza faptului că acestea au fost făcute de băieții deștepți din Statul Paralel.

Nu se pot elibera nici documente precum extrasele de carte funciară, iar hackerii ar fi amenințat că vor șterge toate copiile de rezervă și vor scoate datele la vânzare. În ziua atacului Agenției de Cadastru au fost afectate și site-ul ghișeul.ro, și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Oficialii de la Agenția Națională de Cadastru lucrează acum cu alte instituții pentru a debloca situația. 

„Nu se mai pot vinde case, nu se mai pot cumpăra, nu se mai pot face credite, nu se mai pot obține extrase de carte funciară pentru tot felul de autorizații de construcție, avize de urbanism, este o nenorocire din punctul acesta de vedere. Pur și simplu circuitul juridic civil este blocat în momentul de față și e blocat cine știe câtă vreme.

Al doilea motiv pentru care consider că este grav este că suntem ciă țara digitalizării, țara IT-istilor, țara care are cel mai rapid internet din Europa și când colo suntem țara cu cele mai jenant de simplu de spart site-uri, clouduri guvernamentale, retele publice de internet și așa mai departe. Mai mult decât atât, rețele care fac parte din infrastructura critică națională. IT-ul este domeniul cel mai corupt dintre toate în România.

Site-urile acestea publice au fost intotdeauna făcute de personaje, de persoane, de instituții cu 3-4 angajați care au fost întotdeauna selectate dintr-o listă scurtă de băieți deștepți de oameni care sunt ai noștri, de oameni care fac parte din sistemul acela profund care nu pleacă niciodată din Statul Paralel”, a spus Gheorghe Piperea la Realitatea PLUS.

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