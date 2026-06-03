Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernul îi atribuie, fără licitație, un contract de 1 miliard de lei unei firme deținute în principal de un concitadin al premierului”

Publicat 3 iun. 2026, 10:55 Actualizat 1 iul. 2026, 11:18

Senatorul AUR Petrișor Peiu atrage atenția asupra atribuirii unui contract în valoare de 196 de milioane de euro pentru dezvoltarea unei platforme de tip LLM destinată securității cibernetice, susținând că decizia ridică semne de întrebare privind transparența, concurența și utilizarea banilor împrumutați de România prin programul SAFE.

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