Atac rusesc asupra Harkovului cu bombe ghidate: 6 morți și 59 de răniți, inclusiv trei copii

Atac rusesc asupra Harkovului cu trei bombe ghidate. Șase persoane au murit, iar 59 au fost rănite, inclusiv trei copii.
Un atac rusesc cu bombe aeriene ghidate a lovit orașul Harkov, în nord-estul Ucrainei. Șase persoane au murit, iar alte 59 au fost rănite, inclusiv trei copii, în urma bombardamentului care a vizat mai multe zone ale orașului.
Atacul a avut loc luni, 5 octombrie, în districtul Slobidskyi din Harkov. Potrivit autorităților ucrainene, forțele ruse au lansat trei bombe aeriene ghidate, care au lovit o zonă industrială și o zonă din apropierea unui bloc de locuințe.
Șase persoane au murit în atacul rusesc asupra Harkovului
Bilanțul atacului a crescut pe parcursul operațiunilor de căutare și salvare. Inițial, autoritățile ucrainene au anunțat trei victime, însă numărul persoanelor decedate a ajuns ulterior la șase, după ce salvatorii au descoperit rămășițele unei alte victime sub dărâmături.
În total, 59 de persoane au fost rănite. Printre acestea se află trei copii: o fată de 11 ani, aflată în stare gravă, un băiat de 15 ani și o fată de 15 ani. Treizeci dintre răniți au fost transportați la spital, iar trei se află în stare gravă.
Trei bombe ghidate au lovit zone civile
Potrivit autorităților locale, atacul rusesc a vizat districtul Slobidskyi, iar exploziile au fost înregistrate în mai multe puncte.
Bombele au lovit o zonă industrială și o zonă aflată în apropierea unui bloc de locuințe. Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate, la fel ca o întreprindere civilă și cel puțin 20 de autoturisme.
În urma bombardamentului au izbucnit două incendii de amploare, unul la un depozit și celălalt la o clădire industrială. Suprafața totală afectată de incendii a fost de aproape 15.000 de metri pătrați, potrivit autorităților regionale.
Operațiunile de salvare au continuat după atac
Echipele de intervenție au desfășurat operațiuni de căutare și salvare printre clădirile afectate de explozii. Autoritățile au verificat locuințele din zonele lovite pentru a identifica eventuale alte persoane care aveau nevoie de ajutor.
Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, se află în apropierea frontierei cu Rusia și este vizat în mod repetat de atacuri aeriene rusești. Lovitura din 5 octombrie s-a soldat cu una dintre cele mai grave serii recente de victime din oraș.