România, zguduită de cel mai puternic cutremur din ultimii ani. Ce seisme au fost înregistrate în 2025 și 2026
Cutremur in Romania / Unsplash
România a fost zguduită de un cutremur de 5,7 grade, cel mai puternic din octombrie 2018. Vezi lista seismelor din 2025 și 2026.
Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter a zguduit România miercuri dimineață, 18 noiembrie 2026. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 120,8 kilometri, și a fost resimțit în București, dar și în numeroase alte localități din țară.
Potrivit datelor prezentate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs la ora 2:48 și reprezintă cel mai puternic seism înregistrat în România din octombrie 2018.
Evenimentul readuce în atenție activitatea seismică din România, în special cea din zona Vrancea, unde s-au produs mai multe cutremure cu magnitudini de peste 4 grade în ultimii doi ani.
Cutremur de 5,7 grade în Vrancea. Când s-a produs cel mai puternic seism
Seismul din dimineața zilei de 18 noiembrie a avut epicentrul în zona seismică Vrancea și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri.
Magnitudinea de 5,7 grade îl plasează printre cele mai importante evenimente seismice înregistrate în România în ultimii ani.
Cutremurul a fost resimțit inclusiv în Capitală, unde numeroși locuitori au fost treziți din somn. Mișcarea seismică a fost percepută și în alte zone ale țării, în funcție de distanța față de epicentru și de particularitățile locale ale terenului.
Ultimul cutremur de o asemenea intensitate produs în România datează din octombrie 2018, potrivit cronologiei prezentate de HotNews.
Lista cutremurelor de peste 4 grade produse în România în 2026
Înaintea seismului de 5,7 grade din noiembrie, România a înregistrat mai multe cutremure cu magnitudini de peste 4 grade, majoritatea în zona seismică Vrancea.
Potrivit cronologiei realizate de Agerpres, principalele evenimente seismice din 2026 au fost:
19 octombrie 2026 – cutremur de 4,8 grade în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 76,5 kilometri.
6 septembrie 2026 – seism de 4,1 grade în județul Buzău, la 149,6 kilometri adâncime.
25 august 2026 – cutremur de 4,4 grade în județul Buzău, la o adâncime de 145,2 kilometri.
11 august 2026 – seism de 4,5 grade în județul Buzău, la 140 de kilometri adâncime.
26 februarie 2026 – cutremur de 4,5 grade în județul Vrancea, la o adâncime de 106,9 kilometri.
Seismul din 18 noiembrie, cu magnitudinea de 5,7 grade, este cel mai puternic eveniment din această cronologie.
Ce cutremure au avut loc în România în 2025
Și în 2025 au fost înregistrate mai multe seisme cu magnitudini de cel puțin 4 grade. Zona Vrancea a concentrat o mare parte dintre aceste evenimente, însă activitate seismică a fost raportată și în alte regiuni ale țării.
Cronologia cutremurelor din 2025:
25 octombrie 2025 – două cutremure consecutive, ambele cu magnitudinea de 4,2 grade, produse în zona Vrancea, la adâncimi de 129,2, respectiv 126,7 kilometri.
22 octombrie 2025 – seism de 4,2 grade în Vrancea, la o adâncime de 89,9 kilometri.
15 octombrie 2025 – cutremur de suprafață, cu magnitudinea de 4 grade, în județul Satu Mare, la numai 3,1 kilometri adâncime.
22 august 2025 – seism de 4,4 grade în județul Gorj, la o adâncime de 15 kilometri.
11 mai 2025 – cutremur de 4,6 grade în zona seismică Vrancea, la 140 de kilometri adâncime.
24 martie 2025 – seism de 4 grade în județul Vrancea, la o adâncime de 140 de kilometri.
13 februarie 2025 – cutremur de 4,4 grade în județul Buzău, la o adâncime de 119,4 kilometri.
Datele arată că zona seismică Vrancea rămâne principalul punct de interes atunci când vine vorba despre cutremurele de adâncime produse pe teritoriul României.
De ce se produc atât de multe cutremure în zona Vrancea
România este una dintre țările europene cu activitate seismică semnificativă, iar zona Vrancea reprezintă principala regiune cu potențial de producere a unor cutremure puternice.
Particularitatea acestei zone este dată de cutremurele de adâncime intermediară, care se produc la zeci sau chiar peste o sută de kilometri sub suprafața Pământului.
Aceste seisme pot fi resimțite pe suprafețe geografice extinse, inclusiv în orașe aflate la distanțe considerabile de epicentru.
În România se produc și cutremure crustale, de mică adâncime, precum cele înregistrate în județele Gorj sau Satu Mare. Efectele unui seism depind însă de mai mulți factori, printre care magnitudinea, adâncimea, distanța față de epicentru și vulnerabilitatea construcțiilor.
Poate fi anticipat următorul cutremur puternic din România?
Chiar dacă activitatea seismică este monitorizată permanent, oamenii de știință nu pot indica în prezent data, ora și magnitudinea exactă a următorului cutremur major.
Înregistrarea mai multor seisme într-o anumită perioadă nu înseamnă automat că urmează un cutremur și mai puternic.
Specialiștii recomandă populației să cunoască regulile de comportament în timpul unui seism și să pregătească un plan pentru situații de urgență.
Cutremurul de 5,7 grade din 18 noiembrie 2026 readuce în atenție riscul seismic din România și importanța pregătirii populației, în special în zonele în care există numeroase clădiri vulnerabile.
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