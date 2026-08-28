Șase luni de război în Iran: Incertitudine, sărăcie și amenințări cu o și mai mare represiune

Războiul dintre Iran și Statele Unite intră vineri în a șasea lună, iar iranienii trăiesc în incertitudine, cu o economie care se deteriorează și sub amenințarea unei represiuni politice sporite, cu toate că recent au fost acordate unele libertăți sociale, fapt ce a stârnit furie în rândul conservatorilor, relatează EFE.
Războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului pe 28 februarie trebuia să dureze câteva săptămâni, potrivit președintelui de atunci, Donald Trump, dar au trecut deja șase luni de la începerea sa, fără a se întrevedea un sfârșit.
În aceste luni, iranienii au îndurat 39 de zile de bombardament continuu asupra țării, în special împotriva Teheranului, amenințări cu distrugerea 'civilizației iraniene', bombardarea centralelor electrice și, acum, o asfixie economică și mai mare a țării.
'Nu vedem sfârșitul războiului și nu știm ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Trăim în așteptarea a ceea ce se va întâmpla', a declarat pentru EFE o locuitoare a Teheranului care și-a pierdut locul de muncă la un ONG internațional la începutul conflictului.
Acum nu are nicio așteptare să găsească un loc de muncă la o companie străină - care plătește salarii mai mari în valută - cel puțin până la sfârșitul războiului.
'Trăiesc în incertitudine absolută', a explicat ea.
Din ce în ce mai săraci
Cu sunetul exploziilor acum îndepărtat - Teheranul nu a mai fost bombardat din aprilie, iar ultimele atacuri au avut loc în iulie în sudul țării - cea mai mare preocupare pentru mulți iranieni este economia.
Țara traversează o situație economică dificilă, cu o inflație anuală în iulie atingând 87,9%, în timp ce inflația la alimente a ajuns la 128%.
Rialul a atins un nou minim istoric luni, tranzacționându-se la 2.025.000 de riali pentru un dolar pe piața neoficială.
'În fiecare zi devenim mai săraci și este chiar greu să cumpărăm bunuri de primă necesitate. Nu știu cât timp vom mai putea îndura această situație dezastruoasă', a declarat Nahid, o rezidentă în vârstă de 64 de ani a Teheranului.
Fatima, în vârstă de 39 de ani, spune că este imposibil pentru ea 'să-și hrănească copiii așa cum trebuie' și că fructele și carnea dispar încet încet din dieta ei.
'În cele din urmă, întotdeauna oamenii obișnuiți și cei mai vulnerabili sunt cei care plătesc prețul războiului și conflictului', a declarat ea pentru EFE.
O situație care se așteaptă să se agraveze după ce Statele Unite au anunțat Operațiunea 'Paria Economică' pentru a tăia 'toate opțiunile economice ale Iranului' cu scopul de a supune Republica Islamică.
Execuții și amenințări cu o și mai mare represiune
Războiul nu a împiedicat autoritățile iraniene să-și continue campania de execuții. În 2025 s-au înregistrat 2.159 de execuții prin spânzurare.
De la începutul conflictului, Iranul a executat cel puțin 28 de oameni condamnați pentru participarea la protestele din ianuarie, care au început din cauza situației economice precare și au devenit curând o mișcare împotriva regimului islamic.
Alți zeci de oameni au fost executați pentru presupusa colaborare cu Statele Unite sau Israel.
Și acum Iranul ar putea adopta o lege care propune pedepsirea iranienilor care acordă interviuri 'mass-media ostile' cu până la doi ani de închisoare.
În cazul interviurilor cu mass-media considerate non-ostile, va fi necesară obținerea în prealabil a permisiunii Ministerului Informațiilor.
Proiectul de lege a fost adoptat de parlament la mijlocul lunii august, dar trebuie încă aprobat de Consiliul Gardienilor, organismul care are ultimul cuvânt asupra legislației, și promulgat de președintele Masoud Pezeshkian.
Guvernul lui Pezeshkian, considerat un moderat, s-a opus legislației, considerând-o prea restrictivă, și încearcă să blocheze adoptarea acesteia.
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