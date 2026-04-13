Soarta Guvernului urmează să fie hotărâtă luna aceasta. PSD va decide dacă rupe sau nu coaliția
Soarta Guvernului urmează să fie hotărâtă luna aceasta
Soarta Guvernului Bolojan urmează să fie decisă pe data de 20 aprilie, atunci când PSD va decide dacă va rupe sau nu coaliția. Până atunci, liderii social-democrați iau în calcul mai multe variante în cazul în care membrii din partid vor spune că nu vor să mai continue cu Ilie Bolojan în fruntea Executivului. Principalul scenariu luat în calcul de PSD este retragerea miniștrilor din actualul Guvern.
Viitorul Guvernului condus de Ilie Bolojan este unul incert, în contextul în care data de 20 aprilie este considerată momentul-cheie în care PSD urmează să decidă dacă va rămâne sau nu în coaliție și implicit la guvernare.
Potrivit scenariilor aflate pe masa social-democraților, una dintre variantele care sunt luate în calcul este menținerea PSD în actuala formulă guvernamentală, ceea ce ar asigura continuitatea Executivului.
O altă ipoteză vizează retragerea miniștrilor PSD din Guvern, situație în care Executivul și-ar pierde majoritatea parlamentară. În acest caz, premierul Ilie Bolojan ar fi nevoit să solicite un nou vot de încredere în Parlament, iar dacă nu îl va obține, Guvernul său ar cădea.
De asemenea, este luată în calcul și varianta în care PSD ar intra în opoziție și ar susține o moțiune de cenzură. În eventualitatea adoptării acesteia, Guvernul ar fi demis.
Astfel, decizia finală a social-democraților, așteptată pe 20 aprilie, este considerată esențială pentru stabilitatea politică și direcția Guvernului condus de Ilie Bolojan.
