Volodimir Zelenski intervine după incidentul din Galaţi: „Ucraina este pregătită să ajute România”
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacţionat după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuinţe din Galaţi şi a transmis un mesaj de susţinere pentru România.
Liderul ucrainean a anunţat că a avut o discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan şi a apreciat modul în care autorităţile române au gestionat situaţia.
„Este important că România a răspuns într-un mod principial, rapid şi ferm”, a transmis Zelenski într-un mesaj publicat pe Facebook.
Preşedintele ucrainean le-a urat însănătoşire grabnică persoanelor rănite în urma incidentului şi a subliniat că Ucraina este pregătită să contribuie la securitatea României, în contextul ameninţărilor generate de atacurile ruseşti din apropierea graniţei.
Zelenski a precizat că între armata ucraineană şi partea română există deja contacte active şi că cele două state vor continua coordonarea pentru a preveni noi incidente similare.
„Vom rămâne în comunicare constantă cu România şi vom continua să lucrăm împreună pentru a proteja vieţi de orice potenţiale ameninţări ruseşti”, a mai transmis liderul de la Kiev.
Anterior, şi preşedintele Nicuşor Dan a confirmat că a discutat cu Volodimir Zelenski după incidentul petrecut la Galaţi.
