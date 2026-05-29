Senatorii cer înființarea unei comisii de anchetă a activității CNA. Instituția este acuzată de „cenzură ideologică”

O inițiativă privind constituirea unei comisii parlamentare de anchetă a activității CNA, semnată de mai mult de o treime dintre senatori, a fost înaintată Biroului Permanent. Potrivit documentului, instituția este acuzată de „cenzură ideologică”, „derapaje de natură totalitară” și „abuzuri de putere”, în contextul unei noi sancțiuni aplicate postului Realitatea Plus.

Inițiativa privind constituirea unei comisii parlamentare de anchetă a fost înaintată Biroului Permanent al Senatului în baza articolului 81 alineatul 1 din Regulamentul Senatului.

Solicitarea, înaintată Biroului Permanent al Senatului și semnată de peste o treime dintre senatori, cere constituirea unei comisii speciale care să investigheze:

„derapaje de natură totalitară” ,

„abuzuri de putere” ,

„introducerea cenzurii ideologice” în activitatea CNA.

Inițiatorul demersului, senatorul Ninel Peia, afirmă în document că instituția ar fi depășit limitele legale și constituționale, în special după suspendarea emisiei Realitatea Plus , măsură programată pentru 4 iunie, în intervalul de maximă audiență.

Puncte-cheie din proiectul de hotărâre

Comisia de anchetă ar urma să investigheze:

fundamentul legal al suspendării Realitatea Plus ,

respectarea Articolului 30 din Constituție , care interzice cenzura,

posibile criterii politice în deciziile CNA ,

„hărțuirea administrativă și financiară” a televiziunilor conservatoare ,

dublul standard în aplicarea sancțiunilor ,

declarațiile și conduita membrilor CNA , inclusiv Mircea Toma și Valentin Jucan, pentru a stabili dacă se impune demiterea lor.

Comisia ar avea depline puteri de citare și investigare , putând solicita documente, stenograme și înregistrări, fără ca instituțiile să poată invoca „secretul de serviciu”.

Proiectul prevede că, dacă vor fi identificate indicii de fapte penale , comisia va sesiza Parchetul General, DNA sau DIICOT.

Termen: 60 de zile

La finalul anchetei, comisia trebuie să prezinte un raport cu: