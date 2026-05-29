Tensiune maximă la locul tragediei din Galați! Nicușor Dan, huiduit de localnici

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vizitat vineri zona afectată de incidentul în care o dronă s-a prăbuşit peste un bloc din Galaţi. În timpul deplasării sale la faţa locului, acesta a fost întâmpinat de mai mulţi localnici, care au reacţionat cu huiduieli.

În ciuda momentului tensionat, şeful statului a discutat cu echipele de anchetă aflate la faţa locului şi a oferit detalii despre stadiul investigaţiilor.

Nicuşor Dan a explicat că poliţia, împreună cu specialişti în investigaţii criminale, a început deja colectarea de probe şi analiza urmelor exploziei, pentru a stabili tipul de material exploziv implicat.

Potrivit acestuia, estimările preliminare indică o cantitate de aproximativ 30 de kilograme de explozibil clasic, urmând ca analizele tehnice să fie finalizate de institutele specializate.

Preşedintele a subliniat şi dificultatea interceptării unor astfel de drone, explicând că infrastructura actuală şi condiţiile de spaţiu aerian fac intervenţiile extrem de complexe.

El a adăugat că situaţia nu este una izolată, ci parte a unei provocări mai largi cu care se confruntă mai multe state europene, inclusiv NATO şi Uniunea Europeană, care încearcă în prezent să se adapteze rapid la noile realităţi tehnologice ale războiului.

Nicuşor Dan a precizat că România derulează în prezent mai multe proiecte pentru a îmbunătăţi capacităţile de apărare antidronă, însă la nivel european există în continuare o lipsă de echipamente specializate.

În ceea ce priveşte reacţia diplomatică faţă de Rusia, preşedintele a explicat că măsurile luate de România, inclusiv expulzarea consulului şi închiderea consulatului, reprezintă un mesaj proporţional şi ferm în cadrul relaţiilor internaţionale.

De asemenea, el a transmis că, în ciuda pagubelor produse de explozie, locatarii blocului afectat se pot întoarce în locuinţe, cu excepţia apartamentului avariat, unde sunt necesare lucrări de reparaţie care vor dura câteva săptămâni.

Şeful statului a mai precizat că a discutat cu cei doi răniţi, pe care i-a găsit optimişti, iar starea lor este stabilă, necesitând doar câteva săptămâni de recuperare.