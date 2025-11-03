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Politica· 1 min citire
UN DEPUTAT PSD ȘI-A DAT DEMISIA DIN PARLAMENT. ÎȘI ÎNCHEIE ACTIVITATEA PE 7 NOIEMBRIE
UN DEPUTAT PSD ȘI-A DAT DEMISIA DIN PARLAMENT. ÎȘI ÎNCHEIE ACTIVITATEA PE 7 NOIEMBRIE
Deputatul PSD Mircea Florin a anunțat că renunță la mandatul său din Camera Deputaților.
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