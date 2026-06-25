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Von der Leyen, anchetată după ce a refuzat să facă publică o discuție secretă cu Zelenski și alți lideri

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 10:36
Sursărealitatea.net

Ombudsmanul european Teresa Anjinho a deschis o anchetă împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu un chat de grup secret la care au participat președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri occidentali.

Din grupul de discuție au mai făcut parte cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministra italiană Giorgia Meloni și premierul britanic Keir Starmer.

Potrivit presei, participanții au discutat, printre altele, strategii pentru gestionarea relației cu președintele american Donald Trump.

Ce se investighează

Investigația nu vizează conținutul propriu-zis al conversației, ci posibila încălcare a normelor de transparență de către Comisie.

Organizația olandeză de investigație Follow the Money a solicitat acces la corespondență după ce existența chatului a devenit publică în ianuarie 2026, însă Comisia a respins cererea, invocând riscul afectării relațiilor UE cu state terțe.

Următorii pași

O întâlnire între reprezentanții Comisiei Europene și ombudsmanul Anjinho este așteptată înainte de mijlocul lunii iulie. Ancheta urmează să dureze câteva luni.

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