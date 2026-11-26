Publicat 26 nov. 2026, 07:41 Sursă realitatea.net

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat miercuri seară, în direct la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS, un apel public către managerii de spitale și șefii de secție să raporteze corect și transparent toate infecțiile nosocomiale. Oficialul a subliniat că o creștere a numărului de cazuri raportate nu reprezintă neapărat o problemă, ci poate însemna că infecțiile sunt depistate la timp și că se iau măsuri pentru prevenirea focarelor.

Distribuie articolul