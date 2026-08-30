Sanatate· 1 min citire

Precizări CNAS privind utilizarea platformei e-Sănătatea Mea

CNAS

CNAS

Scris deStoica Marian
Publicat30 aug. 2026, 11:00
Sursărealitatea.net

Formularele medicale care vor fi disponibile prin intermediul platformei sunt biletele de trimitere, scrisoarea medicală sau certificatul de concediu medical.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate le reamintește furnizorilor de servicii medicale care utilizează aplicații informatice proprii sau dezvoltate de terți că trebuie să se asigure că acestea sunt actualizate și pregătite pentru utilizarea componentei aferente formularelor medicale de pe portalul e-Sănătatea Mea, care devine funcțional la nivel național din 1 septembrie.

CNAS precizează că, prin dezvoltarea serviciilor digitale disponibile prin e-Sănătatea Mea, urmărește simplificarea circuitului documentelor medicale, reducerea sarcinilor administrative pentru furnizori și facilitarea accesului pacienților la informațiile și serviciile de care au nevoie.

Formularele medicale care vor fi disponibile prin intermediul platformei sunt biletele de trimitere, scrisoarea medicală sau certificatul de concediu medical.

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