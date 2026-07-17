A fost decis destinul criminalului din București care și-a ucis familia: va petrece restul vieții în spatele gratiilor

Bărbatul care și-a ucis mama și doi dintre frați într-un apartament din București a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață. Hotărârea a fost pronunțată de Curtea de Apel București, care a menținut cea mai severă pedeapsă prevăzută de lege pentru tripla crimă care a șocat opinia publică.

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