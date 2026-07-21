Un bărbat a murit după ce un bolovan a căzut peste o mașină, pe Valea Oltului

Publicat 21 iul. 2026, 08:26 Actualizat 21 iul. 2026, 08:27 Sursă Realitatea.net

Un bărbat de aproximativ 65 de ani și-a pierdut viața după ce un bolovan s-a desprins și a căzut peste autoturismul în care se afla, pe DN7, între Boița și Lazaret. Victima a fost scoasă inconștientă din mașină, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, medicul aflat la fața locului a fost nevoit să declare decesul.

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