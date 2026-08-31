Alertă în Strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță că un petrolier a lovit două mine și a luat foc

Un petrolier de mari dimensiuni ar fi fost grav avariat în Strâmtoarea Ormuz după ce a lovit două mine navale, potrivit autorităților iraniene. Teheranul susține că nava încerca să traverseze o rută pe care o consideră ilegală și că, în urma impactului, la bord a izbucnit un incendiu puternic.

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