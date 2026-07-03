Alertă pentru utilizatorii WhatsApp, Telegram și Signal

Hackerii ruși folosesc o metodă nouă pentru a fura conturile.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii de phishing aflate în desfășurare, care vizează utilizatorii unor aplicații de mesagerie criptată precum WhatsApp, Telegram și Signal. Alerta vine după ce FBI și Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură (CISA) din Statele Unite au semnalat existența acestor atacuri.
Specialiștii români explică modul în care operează hackerii, cine sunt principalele ținte și ce măsuri trebuie luate pentru a evita compromiterea conturilor.
Cum încearcă atacatorii să păcălească utilizatorii
Potrivit DNSC, atacatorii trimit mesaje care par să provină din partea serviciului de asistență tehnică al aplicațiilor de mesagerie. Aceste mesaje sunt concepute astfel încât să pară oficiale și îi avertizează pe utilizatori despre presupuse probleme de securitate sau de sincronizare a contului.
Sub acest pretext, victima este îndemnată să activeze funcția de backup și să transmită cheia de recuperare (Recovery Key), motivând că aceasta ar fi necesară pentru confirmarea sau restaurarea contului.
Experții atrag atenția că echipele oficiale de suport ale WhatsApp, Telegram sau Signal nu solicită niciodată prin aplicație coduri de verificare, PIN-uri ori chei de backup.
De asemenea, reprezentanții acestor servicii nu trimit linkuri pentru verificarea sau restaurarea conturilor prin chat, ci comunică exclusiv prin canalele oficiale, cum este e-mailul.
Cine este vizat de aceste atacuri
Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, campania nu este una întâmplătoare, ci urmărește în special persoane care au acces la informații importante.
Printre țintele vizate se numără oficiali guvernamentali, militari, jurnaliști și persoane care gestionează informații sensibile.
DNSC precizează că activitatea este atribuită unor grupări asociate serviciilor de informații ruse, respectiv FSB și structuri militare, cunoscute public sub denumirile UNC5792 și UNC4221.
Ce trebuie să faci dacă primești un astfel de mesaj
Experții recomandă ca utilizatorii să nu introducă niciodată codurile solicitate și să nu transmită nimănui cheia de recuperare a contului.
În situația în care cheia a fost deja trimisă, aceasta trebuie regenerată imediat din meniul Setări, în secțiunea Backup. Specialiștii avertizează că vechea cheie rămâne valabilă pe termen nelimitat, inclusiv dacă este creat un nou cont folosind același număr de telefon.
Totodată, mesajul primit trebuie raportat, iar expeditorul blocat pentru a preveni noi tentative de fraudă.
DNSC recomandă ca autenticitatea oricărei solicitări să fie verificată exclusiv prin canalele oficiale ale aplicațiilor și nu prin linkurile sau mesajele primite în conversațiile din chat.