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Arafat, după fake-news-ul privind ambulanța care „fură copii”: „Dezinformarea trebuie tratată cu maximă seriozitate de autorități”

Raed Arafat

Raed Arafat

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat9 aug. 2026, 12:39
Actualizat9 aug. 2026, 12:40
SursăRealitatea.net

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a condamnat ferm un incident petrecut la Cluj, unde o ambulanță aflată în misiune a fost blocată și atacată, pe fondul unor informații false răspândite pe rețelele de socializare.

Potrivit acestuia, autospeciala SAJ transporta un pacient în momentul în care a fost oprită, iar un membru al echipajului a fost rănit. Arafat a subliniat că intervenția a fost afectată direct de zvonurile privind o așa-zisă „ambulanță neagră care fură copii”, informații fără bază reală care au circulat online.

Raed Arafat: Violența împotriva salvatorilor este inacceptabilă

„O minciună distribuită pe un telefon a ajuns să însemne un salvator în sala de operație, un pacient pus în pericol și o ambulanță nouă scoasă temporar din serviciu”, a transmis Arafat, exprimându-și solidaritatea cu echipajul SAJ Cluj.

Șeful DSU a reiterat că ambulanțele SAJ și SMURD au ca unică misiune salvarea de vieți și a avertizat asupra efectelor grave ale dezinformării. „Violența împotriva salvatorilor este inacceptabilă. Iar dezinformarea care poate conduce la asemenea acte trebuie tratată cu maximă seriozitate”, a precizat acesta.

Raed Arafat a făcut apel atât la autorități, cât și la platformele de socializare și la public, să combată răspândirea informațiilor false, subliniind că astfel de situații pot pune în pericol vieți omenești.

O ambulanță aflată în misiune a fost atacată cu pietre și topoare pe motiv că „fură copiii”. Șoferul a fost grav rănit

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