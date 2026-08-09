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Zelenski, verdict după 40 de zile de atacuri: „Sunt mulțumit de rezultat”

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 09:35

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este mulțumit de rezultatele unei campanii ucrainene desfășurate timp de 40 de zile împotriva Rusiei. Operațiunea a avut ca obiectiv creșterea presiunii asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.

Potrivit liderului ucrainean, atacurile asupra infrastructurii și logisticii ruse au avut rezultate importante, iar Kievul nu intenționează să renunțe la această strategie.

Ucraina continuă atacurile

Zelenski a sugerat că operațiunile împotriva obiectivelor rusești vor continua și după încheierea perioadei de 40 de zile.

Campania s-a concentrat în special asupra infrastructurii petroliere și logistice a Rusiei, inclusiv asupra unor obiective despre care Kievul susține că sprijină efortul de război al Moscovei.

Președintele ucrainean a transmis că presiunea asupra Rusiei trebuie menținută pentru a crea condițiile necesare încheierii conflictului.

În același timp, Ucraina continuă să ceară aliaților sprijin militar și sisteme de apărare antiaeriană, în contextul atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene.

Zelenski consideră că rezultatele operațiunii arată că Rusia poate fi lovită în zone considerate esențiale pentru capacitatea sa de a susține războiul.

Astfel, finalul campaniei de 40 de zile nu înseamnă și oprirea atacurilor ucrainene asupra teritoriului rus, ci mai degrabă continuarea presiunii asupra Moscovei.

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