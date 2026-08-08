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Actualitate· 1 min citire
Adio, alerte de poliție pe Waze? Decizia luată de Curtea de Justiție a UE
Waze
Una dintre cele mai cunoscute funcții ale aplicației Waze ar putea fi limitată în anumite țări europene, după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
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