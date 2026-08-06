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Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Săptămâna Haferland începe astăzi

Festivalul Săptămâna Haferland

Festivalul Săptămâna Haferland

Scris deStoica Marian
Publicat6 aug. 2026, 09:14
Sursărealitatea.net

Nadia Comăneci va fi prezentă sâmbătă și duminică la Criț.

Festivalul este dedicat istoriei, culturii și tradițiilor sașilor transilvăneni, iar tema ediției din acest an este „Dor de Transilvania”. În program sunt incluse concerte de jazz și muzică tradițională, spectacole de teatru, tururi ghidate, ateliere de meșteșuguri și vizite la bisericile fortificate din Archita, Saschiz, Homorod, Rupea, Criț, Roadeș, Meșendorf, Cloașterf, Bunești și Viscri.

Nadia Comăneci va fi prezentă sâmbătă și duminică la Criț, unde publicul va putea vedea, în premieră, teaser-ul documentarului „Nadia. The Perfect Ten”. Tot la Criț va fi deschisă expoziția „AGAPI, o jumătate de secol de iubire”, semnată de Kira Hagi.

Deschiderea oficială are loc joi, de la ora 11:00, la Biserica Fortificată din Archita. Prima zi se încheie cu un recital susținut de Luiza Zan și Jazzpar Trio, la Cloașterf.

Accesul la toate evenimentele este gratuit.

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