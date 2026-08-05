Donald Trump, în centrul unui nou scandal. Acuzații privind accesul preferențial la postările sale

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 21:52

Donald Trump este vizat de noi acuzații după lansarea unui serviciu cu plată asociat platformei Truth Social, prin care anumite firme de pe Wall Street ar putea primi acces cu o fracțiune de secundă înainte la postările publicate de președintele american.

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