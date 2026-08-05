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Actualitate· 1 min citire
Ilie Bolojan, discuții cu mediul de afaceri despre economie, taxe și reformele fiscale
Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia, pentru o serie de discuții privind evoluția economiei, măsurile fiscal-bugetare și reformele considerate esențiale pentru mediul de afaceri.
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