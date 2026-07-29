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Scandal uriaș în SUA! Barul care a promis bere gratis la moartea lui Donald Trump rămâne fără licență

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iul. 2026, 18:04

Un bar din statul american Wisconsin, care a atras atenția după ce a anunțat că va oferi bere gratuită în ziua morții președintelui Donald Trump, va rămâne fără licența pentru comercializarea băuturilor alcoolice. Măsura a generat numeroase reacții și dezbateri în Statele Unite.

Potrivit Fox News Digital, Departamentul de Venituri din Wisconsin a notificat compania Minocqua Brewing Company, care deține două localuri în acest stat, că licența sa va fi revocată începând cu data de 4 august. Autoritățile susțin că firma ar fi transportat bere la doză din statul Illinois fără autorizațiile necesare, informează Agerpres, citând EFE.

În luna ianuarie, compania a publicat pe Facebook un mesaj în care anunța o promoție de „bere gratis toată ziua” în momentul în care Donald Trump va muri, fără a-i menționa însă în mod direct numele.

Ulterior, după tentativa eșuată de asasinat asupra liderului american, produsă în timpul Cinei Corespondenților de la Casa Albă din aprilie, reprezentanții berăriei au revenit cu o nouă postare: „Ei bine, aproape am reuşit să avem #zideberegratis”.

Minocqua Brewing Company îi aparține activistului de stânga Kirk Bangstad, care susține că nu va renunța fără luptă și afirmă că va face tot posibilul pentru a-și păstra afacerea deschisă.

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