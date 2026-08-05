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Politica· 2 min citire
George Simion, atac devastator la miniștrii USR: „Sunteți UNIUNEA Sabotați România!”
George Simion, liderul AUR
Publicat5 aug. 2026, 13:07
Actualizat5 aug. 2026, 13:14
Sursărealitatea.net
Liderul AUR, George Simion, lansează un atac dur la adresa miniștrilor USR, pe care îi acuză că au contribuit la închiderea minelor și la slăbirea sistemului energetic național. Simion evocă protestele minerilor și deciziile controversate din ultimii ani, susținând că România a fost afectată de „trădări politice” în Parlament și Guvern.
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