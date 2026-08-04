Cristian Popescu Piedone acuză un dublu standard în justiție după decizia în cazul lui Dominic Fritz: „Pentru mine trei ani interdicție, pentru el o reducere de 10%”

Fostul primar Cristian Popescu Piedone a lansat un atac dur pe rețelele de socializare, acuzând instituțiile statului și Prefectura Timiș că aplică legea în mod diferențiat, după ce primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost sancționat doar cu o reducere salarială de 10% pe o perioadă de șase luni în urma deciziei definitive privind conflictul de interese.
Piedone face o comparație directă între propria sa situație juridică și cea a edilului USR, subliniind că, deși ambele cazuri au avut la bază rapoarte ale Agenției Naționale de Integritate (ANI) confirmate de Înalta Curte de Casație și Justiție, consecințele administrative au fost radical diferite.
„La Piedone legea a intrat cu bocancii, la Fritz și-a pus papucii de casă”
În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Cristian Popescu Piedone își exprimă nemulțumirea față de modul în care Prefectura Timiș a pus în aplicare decizia instanței supreme, susținând că este vorba despre o protecție politică mascată.
„Eu, Cristian Popescu Piedone, am pierdut definitiv procesul cu ANI pentru un conflict de interese administrativ. Consecința anunțată public: trei ani fără dreptul de a ocupa funcții publice. Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI tot pentru un conflict de interese administrativ. Consecința aplicată astăzi de prefectul de Timiș: rămâne primar, dar îi este redusă indemnizația cu 10% timp de șase luni. Același ANI. Aceeași Înalta Curte. Aceleași cuvinte: conflict de interese administrativ.”
Piedone contestă argumentele tehnice privind diferențele de procedură dintre un mandat în derulare și o funcție încheiată, punctând că disproporția dintre sancțiuni afectează încrederea în actul de justiție.
„Știu ce vor spune specialiștii de serviciu: Fritz avea un mandat în desfășurare, Piedone nu mai era primar. Asta poate explica procedura tehnică, dar nu explică diferența uriașă dintre consecințe. În cazul meu, legea a intrat cu bocancii. În cazul lui Fritz, și-a pus papucii de casă.”
Solicitare pentru egalitate în fața legii
Fostul edil susține că demersul său nu este bazat pe dorința de răzbunare sau pe cererea de a fi exonerat, ci pe aplicarea unui tratament egal pentru toți aleșii locali, indiferent de apartenența politică.
„Nu cer milă. Nu cer să-mi fie șters raportul. Nu cer ca Dominic Fritz să fie pedepsit din răzbunare. Cer ceva mult mai simplu: aceeași lege pentru toți! Justiția nu poate avea două cântare. Unul greu pentru Piedone și unul de buzunar pentru USR. Ori legea este aceeași pentru toți, ori nu mai vorbim despre dreptate, ci despre protecție politică îmbrăcată frumos în articole de lege.”
Reacția lui Cristian Popescu Piedone vine pe fondul unui val de controverse politice și juridice stârnite de decizia Prefecturii Timiș, contestată deja public de reprezentanții PSD și de mai mulți juriști, care au cerut intervenția Agenției Naționale de Integritate și a instanțelor de contencios administrativ.