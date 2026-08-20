Cod portocaliu de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade - HARTA

Un val de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a României în intervalul 20 august, ora 10 – 24 august, ora 10. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării. Mai multe regiuni se vor afla sub avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă, disconfort termic și nopți tropicale.
Valul de căldură va dura până pe 24 august
Canicula și disconfortul termic accentuat vor cuprinde treptat cea mai mare parte a țării, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor deveni tropicale în mai multe regiuni, cu temperaturi minime cuprinse în general între 20 și 23 de grade. În Dealurile de Vest, minimele nocturne vor fi și mai ridicate, urmând să ajungă la 24–26 de grade.
Cod portocaliu în vest și sud-vest pe 20 august
În intervalul 20 august, ora 10 – 21 august, ora 10, Banatul, Crișana, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei se află sub cod portocaliu. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade, cele mai mari valori fiind așteptate în extremitatea vestică și sud-vestică a țării. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar local minimele nocturne vor rămâne între 20 și 26 de grade.
În același interval, codul galben vizează Moldova, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, precum și nordul Olteniei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 37 de grade, iar pe arii extinse va fi caniculă și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic, în timp ce local temperaturile nu vor coborî noaptea sub 20 de grade.
Codul portocaliu se extinde vineri
În intervalul 21 august, ora 10 – 22 august, ora 10, codul portocaliu va cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Maximele vor urca până la 35–40 de grade, cele mai ridicate temperaturi fiind așteptate în Banat, în sudul Crișanei și în sudul Olteniei. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse între 20 și 25 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
Codul galben valabil în aceeași perioadă va afecta jumătatea de sud a Moldovei și nordul, centrul și estul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 34 și 37 de grade, pe fondul unui disconfort termic ridicat și al depășirii ușoare a pragului critic al indicelui temperatură-umezeală. Izolat, noaptea va fi tropicală, iar temperaturile minime se vor menține în jurul valorii de 20 de grade. Avertizările ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea valului de căldură. Temperaturile deosebit de ridicate, canicula, disconfortul termic și nopțile tropicale vor continua să afecteze România cel puțin până în dimineața zilei de 24 august.