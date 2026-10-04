Amendă pentru românii care locuiesc la bloc și își închid balconul fără autorizație. Ce spune Legea 50/1991
Amendă Poliția Română
Închiderea balconului la bloc poate necesita autorizație de construire. Află ce spune Legea 50/1991 și ce riscă proprietarii care fac lucrări fără acte.
Mulți proprietari de apartamente consideră că închiderea balconului este o simplă amenajare a locuinței. În realitate, modificarea balconului poate necesita autorizație de construire, iar lucrările executate fără documentele necesare pot fi sancționate.
Balconul este, pentru mulți români care locuiesc la bloc, un spațiu pe care îl folosesc pentru depozitare, uscarea hainelor sau extinderea suprafeței utile a apartamentului. Însă proprietarii trebuie să fie atenți atunci când decid să modifice construcția existentă.
Închiderea balconului cu tâmplărie, modificarea parapetului, extinderea suprafeței sau alte intervenții care schimbă aspectul ori configurația construcției nu trebuie tratate automat ca simple lucrări de întreținere.
Închiderea balconului fără autorizație poate aduce probleme
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții stabilește situațiile în care anumite lucrări pot fi executate numai după obținerea unei autorizații.
În cazul blocurilor, intervențiile asupra balconului pot fi cu atât mai sensibile deoarece acestea pot modifica fațada clădirii sau aspectul exterior al imobilului.
Există inclusiv situații în care proprietari care au închis balcoane fără autorizație au fost sancționați, iar ulterior li s-a solicitat intrarea în legalitate sau desființarea lucrărilor. Într-un caz analizat de instanță, închiderea balconului cu zidărie BCA și tâmplărie PVC a fost considerată lucrare executată fără autorizație de construire.
Ce spune Legea 50/1991 despre lucrările fără autorizație
Articolul 26 din Legea nr. 50/1991 stabilește cadrul contravențional pentru executarea anumitor lucrări de construcții fără respectarea obligațiilor legale.
Important este că nu orice obiect amplasat pe balcon înseamnă automat o contravenție în baza acestei legi. Problema apare atunci când proprietarul efectuează lucrări de construcții pentru care este necesară autorizarea și acestea sunt realizate fără documentele prevăzute de lege.
De aceea, înainte de a închide un balcon, de a modifica parapetul sau de a schimba configurația acestuia, proprietarii ar trebui să verifice situația concretă la primăria de care aparține imobilul.
Ce modificări ale balconului pot necesita autorizație
Printre intervențiile care pot ridica probleme se numără:
închiderea balconului cu tâmplărie sau alte materiale;
modificarea parapetului;
extinderea balconului;
schimbarea formei sau dimensiunilor acestuia;
intervenții care modifică fațada blocului;
desființarea unor elemente constructive;
realizarea unui acces nou între apartament și balcon.
Nu este suficient ca proprietarul să considere lucrarea o „amenajare”. Ceea ce contează este natura intervenției și regimul juridic al imobilului.
De ce este importantă fațada blocului
Unul dintre motivele pentru care lucrările la balcoane sunt tratate diferit față de schimbările obișnuite din interiorul apartamentului este faptul că balconul face parte din aspectul exterior al clădirii.
O închidere realizată diferit de celelalte balcoane poate modifica aspectul fațadei. În plus, în cazul unor blocuri, pot exista reguli urbanistice sau soluții unitare stabilite pentru imobil.
Prin urmare, acordul verbal al vecinilor nu trebuie confundat cu autorizația de construire.
Ce riști dacă faci lucrări fără autorizație
În cazul în care o lucrare pentru care era necesară autorizație este executată fără aceasta, proprietarul se poate confrunta cu o amendă contravențională, dar și cu alte măsuri privind lucrarea executată.
În anumite situații se poate dispune oprirea lucrărilor și intrarea în legalitate. Dacă acest lucru nu este posibil sau proprietarul nu se conformează, poate apărea inclusiv obligația de desființare a lucrării.
Un caz soluționat de Judecătoria Constanța arată că, după constatarea unor lucrări executate fără autorizație, proprietarul a fost obligat să intre în legalitate, iar în lipsa autorizării să desființeze modificările realizate.
Ce trebuie să facă proprietarul înainte să închidă balconul
Pentru a evita o posibilă sancțiune, proprietarul ar trebui să verifice mai întâi la autoritatea locală dacă lucrarea necesită autorizație și care sunt documentele necesare.
În funcție de natura intervenției, pot fi necesare documentații tehnice, avize și acorduri specifice. În cazul apartamentelor din condominii trebuie analizate și regulile aplicabile proprietății comune și modificărilor fațadei.
Nu începe lucrările înainte de a verifica regimul de autorizare. O lucrare care pare simplă poate avea consecințe juridice dacă modifică elemente ale construcției sau aspectul exterior al blocului.
Atenție la informațiile despre „amenda pentru balcon”
Pe internet circulă numeroase afirmații potrivit cărora orice proprietar care face o anumită activitate pe balcon ar primi automat o amendă de mii sau zeci de mii de lei.
Situația juridică trebuie însă analizată în funcție de ce anume a făcut proprietarul, de natura lucrării și de legislația aplicabilă. De exemplu, închiderea balconului fără autorizație reprezintă o situație diferită de simpla folosire a balconului pentru depozitarea unor obiecte.
Prin urmare, nu există o regulă potrivit căreia orice român care locuiește la bloc și face ceva pe balcon este automat amendat.
Concluzie
Închiderea sau modificarea unui balcon la bloc nu trebuie făcută fără verificarea prealabilă a obligațiilor de autorizare. Legea nr. 50/1991 poate impune obținerea unei autorizații pentru lucrări care modifică elemente ale construcției, iar executarea lor fără documentele necesare poate atrage sancțiuni și obligația de a remedia situația.
Cel mai sigur pas pentru proprietari este să solicite informații de la primăria competentă înainte de începerea lucrărilor.
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