Târgul de Turism al României: Reduceri de până la 70% pentru vacanțele din 2027
Târgul de Turism al României
Descoperă cele mai bune oferte și reduceri de până la 70% la Târgul de Turism al României pentru vacanțele din 2027. Află prețuri pentru litoral, munte și balneo.
Românii care își planifică de pe acum concediile pentru anul viitor pot beneficia de prețuri promoționale la mare, munte, în stațiunile balneare sau în Delta Dunării. Târgul de Turism al României, ediția de toamnă 2026, aduce reduceri de până la 70% pentru anumite pachete turistice, dar și oferte speciale pentru sărbătorile de iarnă.
Evenimentul se desfășoară în perioada 19-22 noiembrie 2026, la complexul expozițional Romexpo din București. Printre ofertele pregătite de agențiile de turism se regăsesc sejururi pentru sezonul estival 2027, vacanțe la schi, pachete balneare și excursii în Delta Dunării.
Turiștii care nu și-au rezervat încă vacanța de Crăciun sau Revelion pot găsi, de asemenea, variante last minute, cu reduceri aplicate în perioada târgului.
Vacanțele rezervate din timp vin cu reduceri importante
Programul de rezervări timpurii continuă să fie o opțiune atractivă pentru cei care vor să își organizeze concediul din timp și să obțină tarife mai bune.
Prin rezervarea anticipată, turiștii au acces la o gamă mai largă de unități de cazare și pot alege mai ușor perioada, hotelul și serviciile dorite. În plus, plata vacanței poate fi planificată mai eficient, fără presiunea rezervărilor făcute în apropierea sezonului turistic.
Potrivit ofertelor prezentate cu ocazia Târgului de Turism, reducerile ajung până la 70%, în special pentru anumite pachete de cazare de pe litoralul românesc.
Litoralul românesc, în topul preferințelor pentru vacanțele din 2027
Stațiunile de la Marea Neagră rămân principala alegere a turiștilor care își rezervă concediile pentru vara anului viitor.
Datele BIBI Touroperator arată că litoralul concentrează peste 60% dintre rezervările pentru 2027. Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Venus se numără printre destinațiile cele mai căutate.
Și ofertele de cazare sunt diversificate. De exemplu, un sejur de cinci nopți în luna iunie 2027, la un hotel de două stele din Saturn, fără servicii de masă, pornește de la 1.031 de lei/cameră. Reducerea aplicată este de 10%.
Pentru turiștii care preferă servicii premium, un pachet de cinci nopți la un hotel de patru stele din Olimp, în regim ultra all inclusive, este disponibil la 4.735 de lei/cameră, beneficiind de o reducere de 70%.
Oferte pentru vacanțele la munte și sezonul de schi 2027
Stațiunile montane se mențin printre destinațiile preferate pentru vacanțele de iarnă, iar ofertele prezentate la târg includ atât pachete de cazare cu mic dejun, cât și servicii suplimentare pentru iubitorii sporturilor de sezon.
Pentru luna februarie 2027, un sejur de trei nopți la un hotel de trei stele din Predeal, cu mic dejun inclus, are un tarif de pornire de 1.054 de lei/cameră.
În Poiana Brașov, turiștii pot opta pentru un pachet de trei nopți la un hotel de patru stele, care include acces la facilitățile spa și wellness. Prețul acestuia este de 5.472 de lei/cameră.
În funcție de unitatea de cazare și de pachetul ales, turiștii pot beneficia și de facilități precum închirierea sau depozitarea gratuită a echipamentului de schi și snowboard. Sunt disponibile inclusiv programe de inițiere în practicarea sporturilor de iarnă.
Vacanțe în stațiuni balneare: pachete cu spa, tratamente și nopți gratuite
Turismul balnear reprezintă o altă categorie importantă în oferta pentru 2027. Stațiuni precum Băile Felix, Băile Herculane și Covasna propun pachete care combină cazarea cu accesul la centre de wellness, facilități de relaxare și servicii de tratament.
Pentru luna martie 2027, un sejur de trei nopți la un hotel de trei stele din Băile Herculane pornește de la 909 lei/cameră. Pachetul include micul dejun și accesul la facilitățile spa și wellness.
La Băile Felix, un sejur de trei nopți într-un hotel de cinci stele costă 2.757 de lei/cameră. Oferta include micul dejun, accesul la centrul balnear și la aquapark. Pentru cei interesați de tratamente, există pachete dedicate, disponibile în funcție de hotel și de durata sejurului, de regulă pentru minimum cinci nopți.
O altă variantă este disponibilă în Covasna, unde un hotel de patru stele oferă o noapte gratuită pentru rezervările de minimum cinci nopți.
Pachetul, în valoare de 4.476 de lei/cameră, include demipensiune, consultație medicală, 20 de proceduri de tratament pentru fiecare persoană și acces la zona spa și wellness.
Delta Dunării, o destinație tot mai căutată pentru 2027
Turiștii care preferă vacanțele în natură pot găsi la târg și oferte pentru Delta Dunării, una dintre destinațiile care atrag tot mai mult interes.
Conform datelor prezentate de BIBI Touroperator, localitățile Sulina, Crișan și Sfântu Gheorghe însumează aproximativ 40% din rezervările estimate pentru această zonă în 2027.
Un sejur de trei nopți în vara anului viitor, la un hotel de trei stele din Sulina, pornește de la 1.081 de lei/cameră, cu mic dejun inclus.
Pentru cei care caută condiții de cazare superioare, un pachet de trei nopți la un hotel de cinci stele din Crișan este disponibil la 2.255 de lei/cameră. Oferta include micul dejun și accesul la facilitățile spa și wellness, zonele de agrement, locurile de joacă și terenurile de sport.
În funcție de unitatea aleasă, vacanța poate include excursii pe canalele Deltei, partide de pescuit, activități de observare a păsărilor și servicii de relaxare.
Reduceri last minute pentru Crăciun și Revelion 2026
Pe lângă pachetele pentru anul viitor, Târgul de Turism al României aduce și oferte pentru cei care nu au stabilit încă unde vor petrece sărbătorile de iarnă.
Pentru Crăciun sunt disponibile sejururi de trei nopți în Predeal, la hoteluri de trei stele, cu demipensiune și cine tradiționale.
Oferta pentru Revelion include pachete de trei nopți în Poiana Brașov, la un hotel de trei stele. Turiștii beneficiază de demipensiune, cine festive, brunch în prima zi a anului și participarea la o tombolă cu premii constând în sejururi gratuite.
Unele dintre aceste pachete beneficiază de reduceri last minute aplicate pe durata Târgului de Turism.
Ce spun reprezentanții industriei despre ofertele pentru 2027
Potrivit lui Adrian Voican, vicepreședintele ANAT, târgul reprezintă o oportunitate pentru turiștii care vor să își organizeze din timp vacanțele și să beneficieze de prețuri avantajoase.
Acesta a subliniat că oferta pregătită pentru eveniment acoperă principalele destinații interne, de la litoral și stațiuni montane până la zone balneare și Delta Dunării.
Rezervările anticipate le oferă turiștilor mai multe posibilități de alegere în ceea ce privește hotelul, perioada și serviciile incluse. În același timp, reducerile last minute vin în sprijinul celor care încă nu au decis unde vor petrece Crăciunul și Revelionul.
Turismul românesc, între oportunități și provocări economice
În ciuda ofertelor și a interesului pentru vacanțele interne, industria turismului se confruntă în continuare cu dificultăți.
Datele pentru primele nouă luni din 2026 indică o scădere de 1% a sosirilor turiștilor români în unitățile de cazare clasificate, comparativ cu perioada similară a anului trecut.
Reducerea valorii voucherelor de vacanță, presiunile fiscale și diminuarea puterii de cumpărare sunt printre factorii care influențează evoluția turismului intern.
Pentru 2027, operatorii din domeniu mizează pe diversificarea ofertelor, dezvoltarea experiențelor personalizate și crearea unor pachete turistice adaptate familiilor.
Reprezentanții industriei consideră că este nevoie și de o promovare mai eficientă a destinațiilor românești, inclusiv prin dezvoltarea unei Organizații de Management al Destinației la nivel național.
Stabilitatea fiscală și revitalizarea sistemului voucherelor de vacanță sunt alte măsuri considerate importante pentru susținerea operatorilor și creșterea competitivității turismului românesc.
Târgul de Turism al României 2026 le oferă astfel vizitatorilor posibilitatea de a compara pachete turistice, de a descoperi noi destinații și de a rezerva vacanțe pentru 2027 la tarife promoționale.
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