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Cod roșu de caniculă în 7 județe. ANM anunță temperaturi extreme de până la 41 de grade Celsius
FOTO: Arhivă
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de caniculă.
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