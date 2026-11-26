Publicat 26 nov. 2026, 10:49 Sursă stiripesurse

Cutremurul de magnitudine 5,7 din noaptea de 17 spre 18 noiembrie a generat un număr de sesizări pentru despăgubiri care depășește estimările inițiale, potrivit datelor furnizate de PADROM.

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