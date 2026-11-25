Peste 3 milioane de români se confruntă cu lipsuri severe. România are cea mai mare rată din UE
Români săraci / Profimedia
România, pe primul loc în UE la lipsuri materiale severe. Peste 3,1 milioane de români nu își permit lucruri esențiale
România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în clasamentul statelor cu cea mai mare rată a deprivării materiale și sociale severe. Aproximativ 3,16 milioane de persoane, reprezentând 16,8% din populația țării, s-au confruntat cu astfel de lipsuri în 2025, potrivit datelor statistice publicate de Institutul Național de Statistică și Eurostat.
Deși indicatorul a înregistrat o ușoară îmbunătățire față de anul precedent, România continuă să se afle la mare distanță de media europeană. La nivelul Uniunii Europene, rata deprivării materiale și sociale severe a fost de 6,3%, de peste două ori mai mică decât cea înregistrată în țara noastră.
România, înaintea Bulgariei și Greciei în clasamentul sărăciei materiale severe
Datele pentru 2025 arată că România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea populației afectate de lipsuri materiale și sociale severe.
Cu o rată de 16,8%, țara noastră este urmată de Bulgaria, cu 15%, și Grecia, cu 14,9%.
La polul opus se află Slovenia, unde doar 1,9% din populație se confrunta cu acest tip de deprivare. Polonia și Croația au înregistrat, de asemenea, valori foarte scăzute, de aproximativ 2%.
În România, procentul persoanelor afectate a scăzut ușor, de la 17,2% în 2024 la 16,8% în 2025. Cu toate acestea, diferența față de media europeană rămâne considerabilă.
Ce înseamnă, de fapt, lipsurile materiale și sociale severe
Deprivarea materială și socială severă este un indicator utilizat la nivel european pentru a măsura dificultățile financiare cu care se confruntă populația.
Mai exact, sunt considerate afectate persoanele care nu își pot permite, din motive financiare, cel puțin 7 dintre cele 13 bunuri, servicii și activități considerate necesare pentru un nivel de trai decent.
Printre acestea se numără:
Plata la timp a facturilor și a ratelor;
Acoperirea unor cheltuieli neprevăzute;
O săptămână de vacanță pe an, departe de casă;
Asigurarea unei mese cu carne, pește sau echivalent vegetarian la fiecare două zile;
Menținerea unei temperaturi adecvate în locuință;
Înlocuirea mobilierului uzat;
Deținerea unui autoturism pentru uz personal;
Accesul la internet;
Înlocuirea hainelor uzate cu unele noi;
Posibilitatea de a participa regulat la activități recreative;
Întâlniri lunare cu prietenii sau familia la o masă ori la o băutură.
Indicatorul nu se referă exclusiv la persoanele fără venituri, ci și la cele care au câștiguri insuficiente pentru a acoperi nevoile de bază ale gospodăriei.
Copiii și vârstnicii, printre cele mai vulnerabile categorii
Datele statistice arată că lipsurile materiale și sociale severe afectează în mod diferit categoriile de vârstă.
În România, cea mai ridicată rată a fost înregistrată în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani, unde indicatorul a ajuns la 21,1%.
O situație dificilă se observă și în cazul persoanelor de peste 65 de ani, pentru care rata deprivării materiale și sociale severe a fost de 19,2%.
Aceste cifre evidențiază vulnerabilitatea familiilor cu copii, dar și a persoanelor vârstnice, care se confruntă adesea cu dificultăți în acoperirea cheltuielilor curente.
Peste 5 milioane de români sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială
Imaginea de ansamblu este și mai îngrijorătoare atunci când sunt luate în calcul toate formele de vulnerabilitate economică și socială.
În 2025, aproximativ 5,2 milioane de persoane din România, reprezentând 27,4% din populație, se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială.
Acest indicator include trei categorii: persoanele expuse riscului de sărăcie monetară, cele care se confruntă cu deprivare materială și socială severă și cele care trăiesc în gospodării cu intensitate foarte redusă a muncii.
Comparativ cu anul precedent, numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială a scăzut cu aproximativ 125.000.
Cu toate acestea, România continuă să se confrunte cu probleme importante în ceea ce privește nivelul de trai, veniturile populației și accesul la bunuri și servicii esențiale.
Datele arată că, în ciuda unor progrese statistice, milioane de români întâmpină în continuare dificultăți în asigurarea unui trai decent.
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