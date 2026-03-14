Decizie uriașă la Bruxelles: turiștii pot anula vacanțele fără penalități și își recuperează banii

Parlamentul European a adoptat un nou set de reguli care schimbă modul în care funcționează pachetele de servicii turistice în Uniunea Europeană.

Noile prevederi sunt menite să ofere mai multă protecție călătorilor, stabilind clar în ce situații pot fi anulate vacanțele fără costuri, cum pot fi folosite voucherele turistice și cât de repede trebuie returnați banii în cazul problemelor apărute.

Parlamentul European a adoptat noile reguli

Noua directivă privind pachetele de servicii de călătorie a fost adoptată de Parlamentul European cu un sprijin covârșitor. Textul legislativ a primit 537 de voturi favorabile, în timp ce doar două voturi au fost împotrivă, iar 24 de eurodeputați s-au abținut.

Adoptarea acestei directive reprezintă o etapă importantă în reformarea legislației europene din domeniul turismului. Textul fusese deja negociat și convenit provizoriu cu statele membre ale Uniunii Europene, iar votul din Parlament confirmă acordul politic pentru introducerea noilor reguli.

Revizuirea directivei a fost considerată necesară după problemele majore apărute în ultimii ani în industria turistică. În perioada pandemiei, multe agenții de turism și operatori de călătorii au fost obligați să anuleze vacanțe sau să ofere vouchere în locul rambursărilor, ceea ce a generat numeroase dispute între clienți și companii.

De asemenea, falimentele unor companii turistice au lăsat mulți călători fără vacanțele plătite și fără posibilitatea de a recupera rapid sumele achitate.

Ce este considerat „pachet de servicii de călătorie”

Una dintre modificările importante aduse de noua directivă se referă la clarificarea conceptului de „pachet de servicii de călătorie”.

În contextul rezervărilor online, turiștii cumpără adesea servicii de la furnizori diferiți, iar până acum existau situații în care nu era clar dacă aceste servicii fac parte dintr-un pachet turistic sau reprezintă contracte separate.

Potrivit noilor reguli, o combinație de servicii turistice oferite de comercianți diferiți va fi considerată pachet de călătorie dacă primul comerciant transmite datele personale ale clientului către ceilalți furnizori, iar contractele pentru toate serviciile sunt încheiate într-un interval de maximum 24 de ore.

Această clarificare este importantă pentru turiști deoarece, în cazul unui pachet turistic, clientul beneficiază de protecții suplimentare prevăzute de legislația europeană.

În același timp, organizatorii de călătorii vor avea obligația să informeze în mod clar clienții atunci când serviciile suplimentare rezervate ulterior nu fac parte din pachetul inițial de călătorie.

Reguli noi pentru voucherele turistice

Directiva introduce și reguli mai stricte în ceea ce privește utilizarea voucherelor turistice, instrument care a devenit foarte răspândit în timpul pandemiei. În acea perioadă, numeroși operatori din turism au oferit clienților vouchere în locul rambursărilor, ceea ce a generat nemulțumiri și dispute juridice.

Potrivit noilor prevederi, turiștii vor avea dreptul să refuze voucherul oferit de compania de turism și să solicite rambursarea banilor.

În cazul în care aleg să primească un voucher, acesta va avea o perioadă de valabilitate limitată, de maximum 12 luni.

Dacă voucherul nu este utilizat în această perioadă, fie integral, fie parțial, compania de turism va fi obligată să ramburseze suma rămasă clientului.

De asemenea, companiile nu vor avea voie să limiteze opțiunile de servicii disponibile pentru persoanele care aleg să utilizeze aceste vouchere.

Situațiile în care turiștii pot anula vacanțele fără costuri

Un alt element important al noii directive este extinderea situațiilor în care călătorii pot renunța la o vacanță fără a plăti penalități.

Până acum, anularea gratuită era posibilă doar în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care apăreau la destinație. Noile norme extind această posibilitate și la situații similare care pot apărea la punctul de plecare sau care pot afecta în mod semnificativ desfășurarea călătoriei.

Aceste situații vor fi evaluate de la caz la caz, iar autoritățile pot utiliza drept indicator recomandările oficiale de călătorie emise de instituțiile competente.

Termene mai clare pentru reclamații și rambursări

Directiva introduce și termene precise pentru gestionarea reclamațiilor depuse de turiști. Operatorii de turism vor avea obligația să confirme primirea unei plângeri în termen de șapte zile. În plus, aceștia vor trebui să ofere un răspuns motivat în maximum 60 de zile.

În cazul în care un organizator de călătorii intră în faliment, clienții vor avea dreptul să fie despăgubiți din garanția de insolvență. Noua directivă stabilește că rambursarea banilor trebuie realizată în termen de șase luni.

Pentru situațiile mai complexe, termenul poate fi extins până la nouă luni.

În același timp, regula deja existentă privind rambursarea banilor în cazul anulării unei călătorii rămâne neschimbată. Operatorii de turism trebuie să restituie sumele în termen de 14 zile.

Reacția Parlamentului European

Raportorul Parlamentului European pentru acest dosar, eurodeputatul Alex Agius Saliba, a declarat că noile reguli vor consolida semnificativ protecția turiștilor din Uniunea Europeană.

Potrivit acestuia, scopul modificărilor este de a facilita recuperarea banilor de către călători atunci când apar probleme legate de pachetele turistice.

„Aceste norme actualizate îi vor proteja pe consumatori atunci când apar probleme cu pachetele lor de servicii turistice. În cazul unor circumstanțe extraordinare care afectează orice parte a călătoriei, călătorii vor putea anula cu o rambursare completă”, a declarat eurodeputatul.