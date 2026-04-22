Tensiuni și controverse în conflictul de la graniță: de la „Donnyland” la Mariupol

Sursă: realitatea.net

Ucraina se află în centrul unor noi controverse, după ce au apărut informații despre o propunere inedită în negocierile de pace, în timp ce imagini din satelit indică posibile distrugeri ale unor gropi comune lîngă Mariupol, de către forțele ruse. Pe de altă parte, războiul din Ucraina a ajuns astăzi în ziua cu numărul 1518.

Şeful Consiliului de Securitate al Rusiei Serghei Şoigu susţine că ruşii din Transnistria sunt ameninţaţi

Siguranţa cetăţenilor ruşi din regiunea separatistă Transnistria a Moldovei este în prezent ameninţată, iar Moscova va lua toate măsurile pentru a-i proteja, a declarat marţi Serghei Şoigu, secretarul puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, transmite Reuters.

Şoigu, intervievat de cotidianul rus Komsomolskaia Pravda, a declarat că Moscova este gata să folosească orice mijloace pentru a-i proteja pe cetăţenii ruşi din fâşia de pământ de la graniţa cu Ucraina.

”Nu trebuie uitat că peste 220.000 de cetăţeni ruşi locuiesc în Transnistria. Interesele şi siguranţa lor sunt acum ameninţate din cauza acţiunilor prost gândite şi iresponsabile ale Kievului şi Chişinăului”, a declarat Şoigu.

”Dacă va fi nevoie, Rusia va lua toate măsurile necesare şi va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja în temeiul Constituţiei. Nu trebuie să excludeţi nimic, iar noi luăm în considerare toate scenariile posibile, chiar şi pe cele mai improbabile”, a adăugat el.

Rusia, a spus el, speră ”că lucrurile nu se vor dezvolta conform celui mai negativ scenariu”.

UPDATE 7:25 - Ucraina ar fi propus redenumirea unei părți din Donbas în „Donnyland”, potrivit The New York Times

Oficiali ucraineni implicați în recentele negocieri de pace ar fi sugerat redenumirea unei părți din Donbas „Donnyland”, în onoarea fostului președinte american Donald Trump, relatează The New York Times pe 21 aprilie.

Propunerea ar fi fost discutată în cadrul negocierilor, însă nu este clar dacă aceasta a fost una formală sau doar o sugestie informală în contextul discuțiilor diplomatice.

UPDATE 7:20 - Imagini din satelit indică distrugerea unor gropi comune lângă Mariupol

Noi imagini din satelit sugerează că forțele ruse ar fi distrus gropi comune aflate în apropierea orașului Mariupol.

Potrivit Centrului Ucrainean pentru Studiul Ocupației, aceste locuri au fost utilizate pentru îngroparea civililor care au murit în timpul asediului orașului din 2022, unul dintre cele mai devastatoare episoade ale războiului din Ucraina.