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Interviu exploziv cu patronul azilului groazei din Bihor. Viorel Pașca neagă toate acuzațiile.”Aici e o prostie”

Viorel Pașca

Viorel Pașca

Scris deStoica Marian
Publicat3 iul. 2026, 13:52
Sursărealitatea.net

Viorel Pașca, directorul azilului groazei, a negat acuzațiile care i s-au adus și declarat într-un interviu exploziv difuzat de Realitatea PLUS că de fapt spitalele și celelalte instituții ale staui-ar fi adus pacienți bolnavi în grijă.

Viorel Pașca: „Eu și nevastă-mea și pruncii suntem traficanți, cum o să se poată spune, trafic de persoane. Ce persoană am traficat și în ce mod și cum? Statul i-a trimis aici, eu i-am primit și i-am îngrijit. În ce constă traficul?”

Reporter: „Procurorii spun că dumneavoastră ați exploatat vulnerabilitatea lor.”

Viorel Pașca: „În ce fel am exploatat vulnerabilitatea lor?”

Reporter: „Faptul că ați reținut acele carduri în... în locuința dumneavoastră...”

Viorel Pașca: „Bun, aici putem... putem discuta și despre asta, dar vorbim de vreo 100 de oameni care au avut un venit de 300 de lei, de 500 sau poate mai mult. Ori, mai rămas 300 care n-or avut niciun leu.”

Reporter: „O altă acuzație foarte gravă se referă la faptul că dumneavoastră vă selectați oamenii...”

Bărbat:„Aici e o prostie. Dacă ne-or ascultat telefoanele, de fiecare dată am spus: să n-aibă casă, familie, venituri, dacă se poate, să n-aibă. Cum i-am selectat atunci? Și dacă i-am selectat, cât de buni selecționeri sau cum se numește... Oare aș fi fost, dacă am ales 300 care n-au avut niciun venit?

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