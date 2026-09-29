Marco Rubio susține că un „actor străin” ar fi implicat în cazul de la baza Fairford. Ce s-a întâmplat cu cei cinci suspecți

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 21:47

Secretarul de stat american Marco Rubio susține că în incidentul investigat în apropierea bazei aeriene RAF Fairford din Marea Britanie ar fi implicat un „actor străin”. Oficialul american nu a oferit însă dovezi sau detalii care să indice despre ce stat ar fi vorba.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre marco rubio